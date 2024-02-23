人民网北京2月23日电 （记者李乃妍）北京时间2月23日，2024年国际乒联釜山世界乒乓球团体锦标赛进行了男、女团体1/4决赛。国乒男队3比0完胜临时变阵的日本队，晋级男团四强。国乒女队同样以3比0的比分完胜东道主韩国队晋级女团四强。

男团方面，继首场淘汰赛后，国乒继续派出樊振东、王楚钦和马龙的最强组合出战。日本队则临时变阵，由张本智和领衔两位小将松岛辉空、筱塚大登出场。

第一场，樊振东在先输一局下连胜三局以3比1击败松岛辉空。开场后，日本小将的搏杀打法十分奏效，给樊振东制造了很大压力，双方在前3局的分差都只有两分，直到第四局，樊振东找回节奏11比6取胜，从而大比分3比1取胜，为国乒艰难拿下第一分。赛后樊振东说：“第一次与对手交手，整个过程打得有点着急，处理节奏上做得不是很好，后面减少了无谓失误，心态平稳下来就好了。”

第二场，由王楚钦对阵张本智和。两年前的成都世乒赛团体赛半决赛，王楚钦曾不敌对手，这场比赛开始阶段，王楚钦同样打得不轻松。首局，张本智和凭借积极上手以11比8拿下。后三局王楚钦明显加强了相持与调动，以11比2、11比7、11比6连扳3局并以大比分3比1赢得胜利。谈到这场对决，王楚钦说：“本场比赛做好了输的准备，张本智和的竞技状态很好，第一局上来没有适应得很好，后面逐渐适应了对手打法，发动更快了。”

第三场，马龙3比1战胜篠塚大登。前两局，马龙顺利拿下。第三局，篠塚大登无谓失误更少，他以11比9赢回一盘。第四局，双方战至9比9平，马龙关键分出手果断以11比9拿下比赛，这样，国乒男队便以大比分3比0战胜日本队晋级四强。

女团比赛，国乒派出了孙颖莎、陈梦和王艺迪的组合，最终中国队3比0战胜东道主韩国队。 陈梦透露针对韩国队的主场优势，国乒在赛前封训时曾就各种环境做过演练。第一场，孙颖莎3比0速胜李时温。赛后孙颖莎说：“本场比赛自己在调动和投入方面做得不错，首次交手，我发挥得跟赛前所准备的差不多。”

第二场，陈梦零封田志希，前两局，陈梦快速进入状态轻松拿下。第三局，陈梦在5比8落后的情况下连续得分，最终以11比9获胜。第三场，王艺迪同样直落三盘击败申裕斌。前两局，王艺迪发挥出色顺利拿下。第三局，王艺迪在9比10落后情况下，发挥反手优势，连拿三分以12比10结束比赛，为中国队拿下致胜一分。

根据赛程，北京时间2月23日12时国乒女队将在半决赛迎战法国队，而国乒男队的半决赛对手还未确定，将是韩国队与丹麦队之间的胜者。

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(责编：王震、高雷)

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