2024年亚洲羽毛球锦标赛落户宁波 将于4月打响
2024年02月23日09:52 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 (记者欧兴荣)记者从赛事组委会获悉，2024年亚洲羽毛球锦标赛正式落户宁波，将于4月9日至14日举行。
比赛设男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打5个项目，将吸引约28个国家和地区近320名运动员参赛。
2024年亚洲羽毛球锦标赛吉祥物“啵啵”。赛事组委会供图
亚洲羽毛球锦标赛是亚洲地区最高级别的羽毛球赛事，由世界羽毛球联合会（BWF）认可，属于超级1000级别的最高积分赛事。本次赛事也是亚洲地区羽毛球运动员争夺2024年巴黎奥运会参赛资格的最后一站积分赛，意义非同一般。
发布会上公布了赛事口号“羽相约 甬相聚”、会徽和吉祥物“啵啵”。世界冠军、宁波籍羽毛球男双运动员王昶受聘为本次赛事形象大使。
发布会上还公布了赛程安排：4月9日为资格赛，4月10日至4月11日为预赛，4月12日为四分之一决赛，4月13日为半决赛，4月14日为决赛。
(责编：王震、高雷)
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