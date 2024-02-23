人民网北京2月23日电 (记者欧兴荣)记者从赛事组委会获悉，2024年亚洲羽毛球锦标赛正式落户宁波，将于4月9日至14日举行。

比赛设男子单打、女子单打、男子双打、女子双打及混合双打5个项目，将吸引约28个国家和地区近320名运动员参赛。

2024年亚洲羽毛球锦标赛吉祥物“啵啵”。赛事组委会供图

亚洲羽毛球锦标赛是亚洲地区最高级别的羽毛球赛事，由世界羽毛球联合会（BWF）认可，属于超级1000级别的最高积分赛事。本次赛事也是亚洲地区羽毛球运动员争夺2024年巴黎奥运会参赛资格的最后一站积分赛，意义非同一般。

发布会上公布了赛事口号“羽相约 甬相聚”、会徽和吉祥物“啵啵”。世界冠军、宁波籍羽毛球男双运动员王昶受聘为本次赛事形象大使。

发布会上还公布了赛程安排：4月9日为资格赛，4月10日至4月11日为预赛，4月12日为四分之一决赛，4月13日为半决赛，4月14日为决赛。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经