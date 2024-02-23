人民网北京2月23日电 （焦磊、实习生张泊洋）在科幻电影《黑客帝国》中，现实世界里的人类通过在脑后植入连接器的方式进入到“母体”世界中。这种“脑后插管”的方式便是典型的侵入式脑机接口。几十年来，人们怀揣美好愿景，通过大荧幕来表达对未来科技的想象。

如今，科幻电影中的想象正照入现实。

脑机接口成为科技最前沿热点

据外媒报道，美国企业家埃隆·马斯克日前在社交媒体平台的一场直播活动中透露，首位植入了“神经连接”（Neuralink）公司大脑设备的患者似乎已完全康复，患者只需要思考就可以在电脑屏幕上移动鼠标。Neuralink现在正试图让患者尽可能多地点击鼠标按钮。据了解，Neuralink在1月28日完成向患者脑部植入一个硬币大小的设备。

脑机接口是在大脑与外部设备之间创建信息通道，实现两者之间直接信息交互的新型交叉技术。当前，脑机接口技术主要围绕医疗用途展开研发。

1月30日，清华大学官网发布消息，医学院洪波教授带领团队设计研发的无线微创植入脑机接口NEO（Neural Electronic Opportunity），在宣武医院成功进行首例临床植入试验。两枚硬币大小的脑机接口处理器植入高位截瘫患者颅骨中，成功采集感觉运动脑区神经信号。患者经过三个月的居家脑机接口康复训练，通过脑电活动驱动气动手套，已实现自主喝水等脑控功能，抓握准确率超过90%。

与Neuralink采用全侵入式脑机接口不同，无线微创植入脑机接口NEO把电极放在大脑硬膜外，不会破坏神经组织。据了解，第二例脊髓损伤患者植入已于2023年12月19日在天坛医院成功进行。

近年来，脑机接口已成为科技最前沿热点之一，全球主要国家和地区都在加快产业布局，积极开展相关技术研发。目前，脑机接口相关研发已经在仿生学、医疗诊断与干预、消费电子等多个领域进行持续探索，并拓展应用到情绪识别、教育、虚拟现实和游戏等领域。

民生证券研报认为，脑机接口的市场应用起点在于医学，在严肃医疗和消费医疗领域都有广阔的市场空间。除此之外，非侵入式的脑机接口可延伸应用于医疗、教育、家居、娱乐等多个场景。

应用及发展潜力巨大 伦理问题需重点关注

作为科技最前沿的热点，脑机接口技术备受政策关注。

今年1月，工信部等7部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，将“脑机接口”列入未来产业十大标志性产品，明确要“突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用”。这为我国脑机接口产业的发展指明了方向。

脑机接口技术在为残障人士带来福音的同时，存在隐私安全、伦理问题等一系列挑战。

日前，科技部发布了我国首部《脑机接口研究伦理指引》，明确了开展脑机接口研究，应确保研究具有社会价值，应主要致力于修复型脑机接口技术，强调通过技术的发展服务公众的健康需求。非医学目的的注意力调节、睡眠调节、记忆调节、外骨骼等增强型脑机接口技术应在严格规范、明确获益的前提下，一定程度上鼓励探索和发展。

脑机接口发展潜力巨大。中国电子技术标准化研究院预计，2027年全球脑机接口市场规模将达37亿美元。就国内市场而言，根据量子位的专题报告，到2040年，我国脑机接口行业综合市场规模有望超过1200亿元。据天眼查数据，今年截至目前，与“脑机接口”相关的融资事件合计发生18起，融资金额超7亿元。

国信证券研报显示，目前全球提供脑机接口产品和业务的公司主要集中在中国和美国。谷歌、Meta等国外科技巨头已陆续布局脑机接口领域。

脑机接口行业在国内同样发展迅速。根据投资者互动平台公开信息，盈趣科技目前有多个脑机接口创新研发项目尚处于研发或产品设计阶段；佳禾智能公司拥有相关技术的发明专利“脑电波采集通信系统、通信帧的生成装置和读取装置”；微灵医疗主要从事医疗级全植入式无线脑机接口系统研发。

显著提高交互效率 有望推动智能化加速

面向未来，脑机接口技术有望在科技创新发展中占有重要地位，并引发产业链的变革。业内分析认为，作为连接数字虚拟世界和现实物理世界的核心基础支撑技术之一，脑机接口可能是推动人类智能化进入下一阶段的重大契机。

脑机接口技术是人与机器、人与人工智能交互的重要手段。此前，苹果发布的Vision Pro拥有一系列能感知外部世界的传感器，可实现人与外围设备的新的输入方式，从而提高交互效率。据一名在苹果担任过神经技术的研究员表示，基于眼动感知、追踪、反应等技术，Vision Pro可通过人眼与大脑连接，创造一种粗糙的脑机接口体验。

作为提高交互效率的重要技术，脑机接口被认为能够显著为AIGC等应用场景升级赋能。

国泰君安研报分析，脑电大模型的开发往往面临脑电数据收集和处理的困难。随着脑机接口成为人机交互的新方式，脑电波或将成为大模型的一种模态，这将有效提升脑电数据收集和处理的效率和规模。随着以Sora模型为代表的AI多模态模型进入飞跃式发展，脑机接口将为多模态相关训练持续赋能。

民生证券研报认为，目前人类与虚拟空间的连接主要通过感官实现，而脑机接口的发展则将带来更直接、连接人与未来数字世界的通道，不仅是实现感官信息的传递，更是直接传达大脑的物理信息。未来元宇宙和脑机接口有望在信息层次相结合，是人类与未来世界通信的窗口。

(责编：王震、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经