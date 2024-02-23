人民网北京2月23日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，我国外汇市场开局平稳，跨境资金流动总体均衡。未来我国外汇市场有基础、有条件继续保持平稳运行。

数据显示，2024年1月，银行结汇2043亿美元，售汇2141亿美元；银行代客涉外收入5965亿美元，对外付款5910亿美元。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，1月份，企业、个人等非银行部门跨境收支顺差55亿美元，市场预期基本平稳，外汇交易理性有序。其中，货物贸易项下跨境资金净流入规模环比和同比分别增长7%和10%，继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用；外资净增持境内债券270亿美元，相关资金净流入规模保持在历史高位。

汇管研究院副院长赵庆明表示，外资大规模净增持境内债券，说明国际金融机构看好人民币债券资产的未来收益。从中长期看，人民币国际化处于加速发展阶段，境外机构在债券资产配置上会继续增持人民币资产。

“随着我国外贸多元化发展以及出口结构的持续优化，我国对外贸易韧性不断增强，货物贸易继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。我国经济回升向好态势稳固，人民币资产的避险和投资价值不断显现，外资投资中国市场和配置人民币资产意愿也稳步提升。”民生银行首席经济学家温彬认为，这些因素都有利于我国外汇市场平稳运行和国际收支保持基本平衡。

“未来我国外汇市场有基础、有条件继续保持平稳运行。”王春英说，我国经济回升向好态势将不断巩固和增强，基本面对外汇市场的支撑作用依然坚实。我国国际收支结构稳健，外汇市场内在韧性增强，有利于应对外部冲击。随着主要发达经济体货币政策逐步调整、国际金融市场条件边际好转，相关外溢影响将有所减轻。

(责编：孙红丽、高雷)

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