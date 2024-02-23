中欧工业对话磋商机制第十二次全体会议2月23日在京召开
2024年02月23日18:55 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2月23日，中欧工业对话磋商机制第十二次全体会议在北京召开。
据介绍，会议听取了汽车、关键原材料预警机制、工业绿色发展等领域合作进展情况，围绕深化造船、中小企业、智能制造等领域合作展开讨论，并就后续落实事项达成共识。
工业和信息化部副部长辛国斌表示，中国全面深入推进新型工业化，坚定不移扩大高水平对外开放。中方高度重视中欧工业领域合作，愿与欧方共同努力，深化互利共赢合作，实现共同发展。
欧盟委员会内部市场、工业、创业和中小企业总司总司长克尔斯汀·约恩娜表示，欧中工业领域合作前景广阔，愿同中方加强对话交流，深化务实合作，落实好此次会议议定事项，共同维护产业链供应链稳定安全，打造更多可交付成果。
(责编：申佳平、高雷)
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