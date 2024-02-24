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国产极地特种载具“雪豹”2完成技术测试与性能验证

2024年02月24日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　我国第四十次南极考察昆仑站队“雪豹”2乘组历时两个多月，近日顺利完成第二代国产极地特种载具的技术测试与性能验证，成功实现我国在极地超限环境中全天候、全场域、全功能的自主科学考察与高效后勤保障，总体达到极地特种载具在南极内陆长续可靠应用的国际水准。

　　“雪豹”2系列极地特种载具设计具备应对南极内陆硬雪、软雪、海冰、坚冰与砂石路面等多种地形的行驶能力。载具后舱可根据现场考察需求快速改装为站区快速运输、站间内陆运输、自主科学考察、陆空协同指挥、紧急医疗救援等模块化方舱。

　　“雪豹”2系列载具全面适应南极内陆超低温、高海拔、暴风雪、强辐射、多裂隙的极端自然环境，达成了国产载具在南极内陆严苛工况下的多项技术指标，得出了重要数据结论，是我国南极内陆考察向精密化、智能化、数据化、集约化转型发展的重要标志。

　　本报记者  胡润新  刘诗瑶文

　　《 人民日报 》（ 2024年02月24日 01 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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