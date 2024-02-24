精准摸清数据资源家底
2024年02月24日08:29 | 来源：经济日报
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原标题：精准摸清数据资源家底
国家数据局、中央网信办等部门日前联合开展全国数据资源情况调查，通过对各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况进行调研分析，为相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持。此举对于夯实数字经济基础、促进数字中国建设意义重大，也十分必要。
数据成为生产要素的关键，在于实现数据价值的释放。尽管我国已成为数据量最大、数据类型最丰富的国家之一，但在数字经济发展过程中也存在着数据应用潜力释放不够、数据供给质量不高、流通机制不畅等问题，仅靠“数据规模大”已无法满足社会发展要求，需要进一步通过“数据精”“数据准”，来有效降低各方对于数字资源的获得成本，提高数据资源开发利用的效率。也就是说，要更好地发掘数据要素价值，发挥数据的乘数效应，就要更加精准地摸清数据资源的“家底”。
此次多部门开展全国数据资源情况调查，调查对象明确基本涵盖了数据生产的主要场景，数据质量稳定可靠，有助于为数据资源高效开发利用提供支撑。《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》对我国数据类型进行了划分，即分为公共数据、企业数据和个人数据。此次全国数据资源调查主要针对前两种类型数据，未来，还需要在加强个人权益保护的基础上探索对个人数据的开发利用，进一步丰富和完善我国数据资源。
(责编：杨曦、李楠桦)
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