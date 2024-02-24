本报北京2月23日讯（记者亢舒）国家统计局2月23日公布1月份商品住宅销售价格变动情况，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，商品住宅销售价格环比降幅整体收窄，同比整体延续降势。

国家统计局城市司统计师王中华介绍，1月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.7%，上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

1月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月收窄0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。二三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.6%和0.7%，降幅比上月分别收窄0.2个和0.1个百分点。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有56个和68个，比上月分别减少6个和2个。

数据显示，商品住宅销售价格同比整体延续降势。1月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.5%，降幅比上月扩大0.4个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨0.1%转为下降0.4%。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1%，降幅比上月扩大0.3个百分点。

1月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降4.9%，降幅比上月扩大1.4个百分点。二三线城市二手住宅销售价格同比分别下降4.4%和4.5%，降幅比上月分别扩大0.4个和0.3个百分点。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有53个和70个，比上月分别增加5个和1个。

二手住宅方面，70个大中城市中仅昆明和三亚两座城市与上月相比上涨，分别上涨0.3%和0.2%。下降较多的城市有杭州、广州下降1.2%，合肥、厦门、海口、九江、洛阳下降1.1%，武汉、重庆、秦皇岛、金华、济宁、平顶山、湛江、惠州下降1.0%。

对于当前房地产市场形势，中原地产首席分析师张大伟认为，新建商品住宅和二手住宅环比下降的城市均比上月减少，表明市场出现了一定的企稳迹象。增信心、防风险、促转型依然是房地产市场面临的重要任务，降低购房门槛和成本仍是各方聚焦点。目前市场分化仍较为明显，随着各项调控政策逐步落地见效，一些城市有望持续企稳。但还有很多城市仍处调整期，还在逐步见底过程中。

近日，央行降低5年期以上贷款市场报价利率。此次降低中长期贷款利率，对房地产市场供需两端均有积极意义。贝壳研究院认为，供给端，房企融资成本降低，有利于新房项目的投资开工和交付，满足改善客群对于新房的购买需求。需求端，低首付、低利率的信贷环境下居民购房门槛降低、月供压力减轻，将持续促进刚需和改善性住房需求的释放，有利于市场交易的平稳修复。供需两端政策的持续发力将推动修复新房和二手房市场的良性循环，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：杨曦、李楠桦)

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