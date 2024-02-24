人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

1月份商品住宅销售价格环比降幅收窄—— 

房地产市场出现企稳迹象

2024年02月24日08:30 | 来源：经济日报
小字号

本报北京2月23日讯（记者亢舒）国家统计局2月23日公布1月份商品住宅销售价格变动情况，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，商品住宅销售价格环比降幅整体收窄，同比整体延续降势。

国家统计局城市司统计师王中华介绍，1月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.7%，上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

1月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月收窄0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。二三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.6%和0.7%，降幅比上月分别收窄0.2个和0.1个百分点。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有56个和68个，比上月分别减少6个和2个。

数据显示，商品住宅销售价格同比整体延续降势。1月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.5%，降幅比上月扩大0.4个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨0.1%转为下降0.4%。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1%，降幅比上月扩大0.3个百分点。

1月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降4.9%，降幅比上月扩大1.4个百分点。二三线城市二手住宅销售价格同比分别下降4.4%和4.5%，降幅比上月分别扩大0.4个和0.3个百分点。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有53个和70个，比上月分别增加5个和1个。

二手住宅方面，70个大中城市中仅昆明和三亚两座城市与上月相比上涨，分别上涨0.3%和0.2%。下降较多的城市有杭州、广州下降1.2%，合肥、厦门、海口、九江、洛阳下降1.1%，武汉、重庆、秦皇岛、金华、济宁、平顶山、湛江、惠州下降1.0%。

对于当前房地产市场形势，中原地产首席分析师张大伟认为，新建商品住宅和二手住宅环比下降的城市均比上月减少，表明市场出现了一定的企稳迹象。增信心、防风险、促转型依然是房地产市场面临的重要任务，降低购房门槛和成本仍是各方聚焦点。目前市场分化仍较为明显，随着各项调控政策逐步落地见效，一些城市有望持续企稳。但还有很多城市仍处调整期，还在逐步见底过程中。

近日，央行降低5年期以上贷款市场报价利率。此次降低中长期贷款利率，对房地产市场供需两端均有积极意义。贝壳研究院认为，供给端，房企融资成本降低，有利于新房项目的投资开工和交付，满足改善客群对于新房的购买需求。需求端，低首付、低利率的信贷环境下居民购房门槛降低、月供压力减轻，将持续促进刚需和改善性住房需求的释放，有利于市场交易的平稳修复。供需两端政策的持续发力将推动修复新房和二手房市场的良性循环，促进房地产市场平稳健康发展。

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国外汇市场开局平稳 未来有基础有条件继续保持平稳运行
　　人民网北京2月23日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局今日发布的银行结售汇和银行代客涉外收付款数据显示，我国外汇市场开局平稳，跨境资金流动总体均衡。未来我国外汇市场有基础、有条件继续保持平稳运行。…
证监会：持续加强监管执法 着力推动提升上市公司质量
　　人民网北京2月23日电 （黄盛）“我们将坚持‘一案双查’，督促、警示‘看门人’切实归位尽责”“对操纵市场、内幕交易行为进行精准识别、严厉打击”“目前没有IPO倒查10年的安排”……23日，在证监会例行新闻发布会上，证监会首席检查官、稽查局局长李明和证监会首席风险官、发行司司长严伯进，分别就上市公司欺诈发行、财务造假、大股东违规占用上市公司资金等问题和打击操纵市扬、内幕交易的稽查体系，进一步提高资本市场违法成本，从源头提升上市公司质量等话题，进行了回应。 2月23日，证监会例行新闻发布会现场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部