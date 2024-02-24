原标题：维护新就业形态劳动者权益又添新政策

新华社北京2月23日电（记者姜琳）人力资源和社会保障部23日发布《新就业形态劳动者休息和劳动报酬权益保障指引》《新就业形态劳动者劳动规则公示指引》《新就业形态劳动者权益维护服务指南》，引导平台企业及其用工合作企业健全用工管理制度，提高劳动者权益保障水平。

人社部劳动关系司有关负责人表示，将此前八部门发布《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》中较为原则的规定，细化为更有操作性的系列指引指南，是根据企业用工方式和劳动者就业形态的新变化，积极探索维护新就业形态劳动者权益的新办法和新举措。

针对部分新就业形态劳动者工作时间过长、平台规则制定不够公开透明等问题，保障指引明确，工作时间在劳动者完成全部订单的累计接单时间基础上，需适当考虑劳动者必要的在线等单、服务准备、生理需求等因素。

劳动者达到连续最长接单时间和每日最长工作时间的，系统应推送休息提示，并停止推送订单一定时间，以防止过度劳动。

保障指引提出，不完全符合确立劳动关系情形但企业对劳动者进行劳动管理的新就业形态劳动者，适用劳动者实际工作地规定的小时最低工资标准。

保障指引还强调，新就业形态劳动者在法定节假日工作的，企业应向劳动者支付高于正常工作时间劳动报酬的合理报酬。

《新就业形态劳动者劳动规则公示指引》明确了平台企业制定和修订劳动规则时需遵循的原则及履行的民主程序等。《新就业形态劳动者权益维护服务指南》引导新就业形态劳动者通过与企业协商或通过工会组织、相关部门机构等提供的维权服务渠道，依法维护自身权益。

(责编：杨曦、李楠桦)

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