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文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播

2024年02月24日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播

本报北京2月23日电（记者牛梦笛）中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播暨中央广播电视总台人工智能工作室揭牌仪式23日在京举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄出席，并与中国工程院院士、清华大学信息科学技术学院院长、中国人工智能学会理事长戴琼海为总台人工智能工作室揭牌，和嘉宾共同为节目启播。

中央广播电视总台综合频道牵头策划的系列动画片《千秋诗颂》聚焦国家统编语文教材200多首诗词，依托中央广播电视总台“央视听媒体大模型”，运用AI人工智能技术将国家统编语文教材中的诗词转化制作为唯美的国风动画。节目首批推出《咏鹅》等六集诗词动画，沉浸式再现诗词中的家国情怀和人间真情，让更多的人尤其是青少年，感受中华文脉的勃勃生机和独有魅力，在内心根植深厚的文化自信。

《千秋诗颂》是首部以我国自主AIGC技术支撑制作的系列动画片，基于总台提供的丰富视听数据进行模型训练，综合运用可控图像生成、人物动态生成、文生视频等最新技术成果，支持了从美术设计到动效生成，再到后期成片的各个环节。在生成式人工智能技术的加持下，《千秋诗颂》再现了中国古诗词中的人物造型、场景和道具，呈现了一部将中华古典诗词的博大精深与现代视听艺术相结合的动画作品。据悉，节目将于2月26日在总台央视综合频道（CCTV-1）首播，央视频、央视网同步上线。

(责编：杨曦、李楠桦)
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