本报记者 靳昊 俞海萍

原标题：第三届“天宫画展”在中国空间站开展

本报北京2月23日电（记者靳昊、俞海萍）第三届“天宫画展”23日在中国空间站开展。正在太空出差的神舟十七号航天员乘组在轨展示和介绍了新时代青少年畅想中国式现代化的美丽画卷。

据介绍，本届画展主要有三大亮点：一是主题鲜明，紧紧围绕“孩子眼中的中国式现代化”，坚持思想性、艺术性和创新性相统一，承载新时代青少年强国梦想的长卷在“天宫”徐徐展开，给人以强烈的精神感染和视觉冲击。二是覆盖面广，作品出自31个省（区、市），以及香港、澳门特别行政区的青少年之手，彰显全国各族人民对实现中国式现代化的共同期盼。三是文化味浓，画卷用丝绸制作并于新春佳节之际在中国空间站展出，充分展现出现代科技与传统文化的融合之美，使画展更具中国特色、富有文化韵味。

本届画展由全国少工委办公室和中国载人航天工程新闻宣传办公室指导、中国航天基金会主办，2023年10月正式启动征集，53幅画作从2万多幅报名作品中脱颖而出，随天舟七号货运飞船进入空间站。

(责编：杨曦、李楠桦)

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