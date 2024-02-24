陈超凡

原标题：实现“生态”与“生产”统一 “颜值”与“产值”同在

“草木植成，国之富也。”

近年来，我国以创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念为指引，积极推行生态环境导向的开发模式（Ecology-Oriented Development，简称EOD模式），一体推进生态环境治理产业化、经济化与产业发展生态化、绿色化，努力实现“生态”与“生产”统一、“颜值”与“产值”同在，有效拓宽“绿水青山”转化为“金山银山”的路径。

以创新激发新模式新动力

创新是引领发展的第一动力，也是EOD模式的基本形态。

EOD模式是实现生态保护与经济发展融合共生的创新实践，通过项目组织实施创新，有效解决生态环境治理缺乏资金来源渠道、环境效益难以转化为经济收益等瓶颈问题，促进生态环境高水平保护和区域经济高质量发展相得益彰。2020年9月，生态环境部等三部委联合印发《关于推荐生态环境导向的开发模式试点项目的通知》，启动EOD模式试点工作，强调EOD模式是一种创新性的项目组织实施方式，并把发展理念创新、融合发展创新、实施路径创新、投融资模式创新作为试点内容。

当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术发展日新月异，以新产业、新业态、新商业模式为代表的“三新”经济展现新活力。在推进项目过程中，应主动适应和把握这一发展趋势，深化人工智能等新技术应用，推动现代科技与生态环境保护、产业发展深度融合，加快形成新质生产力，以高水平科技创新赋能EOD项目的组织实施。

以协调建构新模式新格局

协调是持续健康发展的内在要求，也是EOD模式的科学方法。

生态环境治理的外部经济性非常强，但长期以来治理效益难以内部化，生态环境治理与产业开发处于“两张皮”状态。EOD模式以可持续发展为目标，在生态环境保护和经济发展之间搭建起合作桥梁和协调机制，实现外部经济性内部化，解决了长期以来生态环境治理投入与生态环境改善价值之间的脱节问题。

各地在推行EOD模式过程中，应统筹当地生态环境治理突出问题，关联产业发展现状、经济社会发展规划等，正确处理好局部和全局、当前和长远、重点和非重点的关系，综合运用产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，科学匹配公益性较强、收益性较差的生态环境治理项目和收益较好的关联产业，推动两者有效融合、一体化实施。比如，综合考虑整体收益与成本平衡，将环保基础设施建设与产业园区开发、荒漠化治理与光伏风电资源开发、乡村环境综合治理与文旅开发等有效融合，实现“肥瘦”搭配、打包开发、优势互补。

以绿色展现新模式新气象

绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活向往的重要体现，也是EOD模式的鲜亮底色。

EOD模式是应绿色发展而生的新机制，其鲜明特点就是用关联产业收益反哺生态环境治理投入，推动生态与生产形成互融互促的发展共同体、利益共同体，实现区域生态价值和经济价值的平衡。2021年，我国在推荐第二批EOD模式试点项目时，明确提出“重点支持实施基础好、投资规模适中、项目边界清晰、反哺特征明显、环境效益显著的试点项目”，要求“项目层面实现关联产业收益补贴生态环境治理投入”。为此，项目申报和实施主体要始终践行绿色发展理念，准确把握EOD的核心要义，增强生态环境治理与产业开发项目的关联性、融合性和协同性，统筹推进产业生态化、生态产业化，打造“两山”转化的绿色发展新样板。

以开放凝聚新模式新合力

开放是国家繁荣发展的必由之路，也是EOD模式的活力之源。

EOD模式作为一项战略性开发项目，天生带有开放基因。从参与主体看，该模式打破行业、企业、所有制之间的界限，引入具有较强综合实力和产业投资运营能力的市场主体参与试点，形成政府、企业、金融机构等多方主体共同治理的大格局。从资金来源看，该模式从政策性金融机构拓展到大型国有商业银行，并采用政府债券发行、社会资本投资、中央预算内投资补助、银行融资等多种方式，改变了以往主要依靠政府力量的单一局面。从项目申报看，该模式开放灵活，各省（自治区、直辖市）每年入库EOD项目数量上限由3个增至5个，且成熟一个申报一个，项目涉及产业日益丰富。

EOD模式目前仍处在探索阶段，难免存在一些模糊地带和问题。为此，需要以开放理念和改革办法，发挥政府的引导、组织、协调和规范作用，既要实施动态管理、完善过程监管，实现项目“有进有出”，也要适时总结推广经验做法、及时调整完善政策，让项目在更广范围内高质量落地生根、开花结果。

以共享拓展新模式新成果

共享是中国特色社会主义的本质要求，也是EOD模式的核心价值。

EOD模式参与主体多元、合作模式多种、各方诉求多样，只有兼顾公平和效益，最大限度共享项目成果，才能持续发展，实现良性循环。良好的生态环境是最普惠的民生福祉，生态共享是共享理念在生态领域的具体呈现，也是共同富裕的应有之义。EOD模式不仅有利于保护生态、发展经济，还有助于改善民生，助力生态美、产业兴、百姓富、生活好有机统一。在这方面，“绿水青山就是金山银山”实践创新基地福建省莆田市进行了有益探索。该市的木兰溪绶溪片区生态环境导向开发项目，将荔枝林保护、内河整治、文化传承、经营性产业开发等进行系统集成和一体化推进，精心建设“山水林田湖草城”有机融合的“城市客厅”，实现产业收益对生态环境治理的有效反哺，从而把木兰溪打造成生态之河、发展之河、幸福之河。

概言之，EOD模式是“绿水青山”向“金山银山”转化在项目运作层面的创新实践，只要科学谋划、精心实施，就能够实现多方共赢。

(责编：杨曦、李楠桦)

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