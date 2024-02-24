中国载人月球探测任务新飞行器名称正式确定
2024年02月24日10:19 | 来源：新华网
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新华社北京2月24日电（李国利、邓孟）记者24日从中国载人航天工程办公室了解到，经公开征集评选，中国载人月球探测任务新飞行器名称近日确定，新一代载人飞船命名为“梦舟”，月面着陆器命名为“揽月”。
中国空间站建造完成后，登陆月球成为中国人探索太空的下一个目标。随着载人月球探测工程登月阶段任务全面启动实施，用于载人月球探测的新飞行器命名也提上日程。
2023年8月，中国载人航天工程办公室面向社会公众开展了载人月球探测任务新飞行器名称征集活动，在全社会引起广泛关注和热情参与，共收到来自航天、科技、文化传播等领域的组织机构与社会各界人士的近2000份投稿。经专家遴选评审，将新一代载人飞船命名为“梦舟”，将月面着陆器命名为“揽月”。
据介绍，新飞行器的名称具有鲜明的中国特色、时代特色和文化特色。“梦舟”寓意载人月球探测承载中国人的航天梦，开启探索太空的新征程，也体现了与神舟、天舟飞船家族的体系传承；新一代载人飞船包括登月版和后续执行空间站任务的近地版两个型号，其中，登月版采用“梦舟Y”（飞船名称+“月”字音节的大写首字母）。“揽月”取自毛主席诗词“可上九天揽月”，彰显中国人探索宇宙、登陆月球的豪迈与自信。此前，新一代载人运载火箭已被命名为“长征十号”。
目前，梦舟飞船、揽月着陆器和长征十号运载火箭已全面进入初样研制阶段，各项工作进展顺利。
(责编：王静、袁勃)
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