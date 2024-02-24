王绍绍

春节以来，民俗灯会、舞龙表演、庙会市集、非遗秀场等活动在各地如火如荼地开展。元宵节期间，还有多地举办花灯猜谜、舞狮巡游、烟花大会等活动，将过年氛围再次拉到巅峰。

我国消费市场释放发展潜力，展现多种样态，彰显出强劲的消费动能和活力。

文化和旅游部数据中心近日测算，春节假期国内旅游出游4.74亿人次，国内游客出游总花费6326.87亿元，入出境旅游约683万人次。

今年春节期间，我国消费重点领域均呈现可喜的增长态势。数据显示，春节档电影总票房超80亿元；跨境旅游广受欢迎，出入境旅游平台订单量均超过2019年同期；全国重点零售和餐饮企业销售额按可比口径同比增长8.5%……

“今年新春消费市场的火爆，对经济增长起到很好的带动作用，有效促进消费扩容提质升级，为经济良好开局打下了基础。”业内专家表示。

为了在2024年推动消费持续扩大、助力经济良好发展，各地纷纷出台配套方案，制定具体的政策措施。同时，随着消费新业态的不断涌现和消费场景的日益多样化，部分地区将打造多元化、创新性的消费热点作为重要目标。

近日，四川省召开2024年全省商务工作会议，对新一年实施新消费热点培育行动作出部署，将重点支持数字消费、绿色消费、健康消费等新消费增长点的发展，挖掘智能家居、国货“潮品”等消费新增长点，发展电子商务，制定促进平台经济健康规范发展的政策措施，打造千亿级直播电商产业。

“支持直播电商、即时零售等新业态新模式发展，推动传统商业数字化改造，加快生活服务数字化赋能，有助于打造数实融合消费新场景，激发数字消费活力。”上述专家表示。

在文旅消费方面，各地也推出了丰富多彩的主题活动，吸引游客前来消费。广东省文化和旅游厅发布2024年十大促文旅消费举措，组织A级旅游景区、省级以上旅游度假区等经营主体推出折扣票、联游票、减免票200万张，为游客提供优惠客房和消费补贴；以营销推广、打折让利、引导消费等方式，拓宽文旅产品销售渠道，激发公众消费热情。

为更好响应商务部提出的“消费提振年”“消费促进年”口号，各地也在优化消费供给、创新消费场景、优化消费环境的方向上坚持发力，充分发挥商业、文化、旅游、生态等资源禀赋优势，持续提升融合消费产品供给质量，积极组织开展各具特色的消费促进活动。

“今年新春消费市场红红火火、热热闹闹，在开年之际是很好的迹象，我国经济从春节就开启了消费热潮。”商务部原副部长魏建国说。

“消费券+活动”“消费券+场景”等模式促进餐饮、旅游等行业的发展，为消费者带来更好的消费体验；汽车、家电、家居“以旧换新”等政策配合营销推广、打折让利等方式，引导消费者增加对传统商品的需求。各地的消费促进活动有效推动了消费市场的发展，为经济的持续增长提供了动力。

近日，辽宁省多地发放大量消费券、促消费补贴，举办一系列消费活动，为做热假期市场消费提供了强劲动力。新的一年，辽宁省还将持续开展促消费系列活动，围绕重要节日、重点商品、关键领域，联合金融机构、各大平台、行业协会、重点商圈和企业，不断推出特色促消费活动，为经济高质量发展贡献力量。

展望新的一年，商务部副部长盛秋平表示，商务部将坚持“政策和活动”双轮驱动，办好“消费促进年”系列活动，稳定和扩大传统消费，培育壮大新型消费，不断扩大服务消费、优化消费环境。

“跨业态联动的场景大量涌现，平台线上线下营销手段不断翻新，2024全年消费市场有望持续升温。”美团研究院副院长厉基巍说。

“当前消费市场活力十足，折射出经济的向好态势。”业内专家表示，在各地扩内需、促消费政策的持续发力下，我国消费潜力将得到更充分的释放。

(责编：杨曦、高雷)

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