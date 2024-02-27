人民网北京2月27日电 （方经纶）据中国水产科学研究院官网消息，由盐碱水域养殖品种开发与利用创新团队罗亮等人开展的“生姜多糖提高鲫鱼高碱环境适应机制研究”取得新进展。研究表明生姜多糖可调节鲫鱼的免疫功能、肠道菌群和肠道代谢，减轻高碳酸盐碱度胁迫产生的影响。

中国水产科学研究院官网截图。

碱性胁迫严重影响鱼类的健康生长，生姜多糖是生姜中的主要活性物质之一，具有抗氧化、免疫调节等药理作用。为探讨生姜多糖在提高鱼类的盐碱适应性方面是否有积极作用，对暴露于碳酸盐碱度下鲫鱼的抗氧化能力、基因表达水平、肠道微生物组和代谢组学的响应机制进行了系统研究。

结果表明，生姜多糖能够显著提高碱性胁迫下鲫鱼的抗氧化活性，提高鲫鱼的免疫力。同时，生姜多糖改善了碱性胁迫引起的鲫鱼肠道微生物多样性和结构组成，促进半乳糖代谢，提高能力供给水平。该研究为生姜多糖在渔业的应用提供了理论依据。

(责编：方经纶、吕骞)

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