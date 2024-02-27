人民网北京2月27日电 （方经纶）据中国热带农业科学院消息，近日，中国热科院香饮所在藤木混作生态化种植优势互补机理研究方面取得新进展，通过比较藤本与乔木根系属性和空间分布差异，明确了藤本植物胡椒与乔木植物槟榔等地下属性差异较大，功能分散指数较高，代表二者具有高水平的生态位分化，能更好的实现生态位互补，提高群落生产力和入侵抵抗力。

物种混合比单一栽培产生更大的生物量，对于理解生物多样性在自然和农业系统中的作用非常重要。目前，尚不清楚藤本植物和乔木根系性状和空间分布的差异是否能促进混作生产力的提升。

本研究采用室内盆栽和多年田间结合试验，研究了独立栽培藤本植物胡椒和5种木本植物根系性状和根系空间分布对产量的影响。在室内盆栽试验中，胡椒与阿拉比卡咖啡、槟榔、油茶、菠萝蜜和罗布斯塔咖啡5种植物中的一种混作培养，以各植物单作为对照研究互作优势机理；在田间试验中，选择胡椒/槟榔混作体系进行验证试验。室内试验结果表明，藤本植物胡椒与5种乔木植物根系属性差异较大，混作互补效应较强，这主要是由胡椒与搭配作物在多维根系空间性状和一些特定个体性状（根系酸性磷酸酶活性和菌根侵染）上的差异决定的。田间试验结果表明，混作减少了胡椒与槟榔根系在水平方向上的聚合比例，实现了根系的空间分离，促进了产量增加。所以，根系性状和空间分布的差异可能是藤本植物与乔木混作生产力提高的重要机制。

(责编：方经纶、吕骞)

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