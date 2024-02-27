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春节档冷热不均 前四名影片合计票房已超100亿元

李豪悦
2024年02月27日09:14 | 来源：证券日报
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原标题：春节档冷热不均 前四名影片合计票房已超100亿元

2024年春节档的观影人次和档期票房都创下历史纪录，但目前来看，各影片冷热不均。一方面，灯塔数据显示，截至2月26日（下午5时30分），春节档的四部电影《热辣滚烫》《飞驰人生2》《第二十条》《熊出没·逆转时空》的总票房合计102.9亿元。对比来看，已接近2023年全年票房（549.52亿元）的19%。

另一方面，同样于春节档上映的《红毯先生》《我们一起摇太阳》《八戒之天蓬下界》《黄貔：天降财神》则显得十分落寞，未能收获高票房选择撤档。截至目前，四部影片中仅《我们一起摇太阳》重新给出上映时间，定档3月30日。

“爆款电影基本都诞生在春节档、暑期档或国庆档等大档期。正因如此，影片更倾向于扎堆在这些档期上映，导致竞争激烈。”中环影投总裁、绵阳市电影协会会长王征告诉《证券日报》记者，“无论是春节档，还是任何重要档期，一直都符合‘巴莱多定律’，即票房分化，只会有一两部电影创造傲人成绩，占据主导地位。”

事实上，影院的排映空间是有限的，当多部影片扎堆在同一个档期上映，会造成供需关系的变化。《八戒之天蓬下界》出品方在撤档时的告知信中提到困扰片方的两个关键问题：一是公司出品电影排片极低，二是春节档的宣发费用是其他档期的三倍。

“竞争激烈的档期，宣发和质量缺一不可。”王征说道。

目前来看，上述撤档的四部影片，只有两部在豆瓣开分，其中，《红毯先生》评分6.8，《我们一起摇太阳》评分7.9；两部动画电影《八戒之天蓬下界》《黄貔：天降财神》则由于评分人数过少，未能开分。

根据《红毯先生》出品方欢喜传媒2023年发布的半年报数据，在不包括宣发费用的情况下，《红毯先生》制作成本已经高达2.6亿元，按照分账票房计算，该电影总成绩至少要达到7.8亿元以上才能回本。

中国动漫集团发展研究部主任宋磊向《证券日报》记者表示，对于儿童动画电影和合家欢电影来说，“熊出没IP”的成功有可参考的价值，但不可复制。“可参考的价值在于，十年如一日地专注做内容，持续不断进行品牌化运营。不可复制性在于，在现在的市场上，想要再依靠资本培育起一个像《熊出没》这样的动画新作很难。”

(责编：罗知之、陈键)
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