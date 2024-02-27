原标题：多重因素共同影响 债市表现延续强势

本报记者 刘 琪

春节假期后首周（2月18日至2月23日），债市表现延续强势，尤其是长债市场行情火热。

中债登数据显示，截至2月23日收盘，10年期国债收益率报2.4009%，而节前的最后一个交易日（2月9日）收盘报2.4302%。30年期国债更是“香饽饽”，其收益率2月23日收报2.5809%，较2月9日收盘的2.6505%大幅下行。

不仅现券价格走高，国债期货价格亦大涨。Wind数据显示，2月23日，30年期国债期货主力合约（TL2406）盘中最高升至106.02，创上市以来新高；10年期国债期货主力合约（T2406）盘中最高涨至103.955，亦创上市以来新高。

对此，中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时认为有以下原因：一是春节前降准落地而节后现金回流，市场流动性较为宽松；二是2月份LPR（贷款市场报价利率）非对称调降，5年期以上LPR下调25个基点，市场对于后续商业银行进一步降低存款利率的预期较强；三是《2023年第四季度中国货币政策执行报告》中对宽货币取向的表述仍然积极，市场预期后续货币政策或继续加力。

“上周债市表现延续强势的背后是春节后资金面有所改善，市场降息预期升温以及机构配债需求旺盛等因素的共同影响。”东方金诚研究发展部高级分析师冯琳对《证券日报》记者表示，在机构向久期要收益的行为驱动下，近期超长债表现尤其不俗。

两位分析人士给出了基本一致的观点。具体来看，在流动性方面，根据中国货币网数据统计，2月18日至2月23日，DR007（银行间市场存款类机构7天期回购加权平均利率）均值为1.82%，较春节假期前一周（2月5日至2月9日）DR007的均值1.91%下行9个基点。

而从LPR调降对债市影响来看，广发证券资深宏观分析师钟林楠分析，从逻辑上讲，5年期以上LPR下调后，银行高息资产的供给进一步下降，债券相对贷款的收益性价比会上升，有利于利率曲线的下移；但如果LPR超预期下调与其他政策叠加推动了实体融资需求修复，可能会推升利率曲线。从2月份LPR报价出来后10年期国债到期收益率下行来看，债券市场率先定价的是前者，后者的逻辑兑现需要时间传递。

国债期货的上涨恰恰反映出市场对于货币政策走向的预期。明明表示，市场对于今年央行维持当前货币政策取向，后续存款降息、MLF（中期借贷便利）降息等价格端工具继续发力的预期较强。

明明预计，当前长债利率已下行至历史低位，但市场情绪可能较为敏感，容易受到政策预期与外部因素的干扰，10年期国债收益率或在2.4%附近波动为主。

冯琳认为，债市仍然处在牛市环境中，预计短期内10年期国债收益率将以震荡为主。

(责编：罗知之、陈键)

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