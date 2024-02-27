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多地重大项目集中开工 民间投资身影频现

2024年02月27日09:15 | 来源：证券日报
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原标题：多地重大项目集中开工 民间投资身影频现

本报记者 韩 昱

见习记者 张芗逸

重大项目建设是稳定经济运行的“压舱石”，也是扩大有效投资的重要抓手。今年以来，多地重大项目陆续、密集开工，据《证券日报》记者根据公开信息不完全统计，截至2月26日，已有包括北京、江苏、浙江在内的近10个省份（包含直辖市、自治区，下同）举行了重大项目集中开工仪式。与此同时，天津、上海、广东等近20个省份也公布了2024年重点工程项目清单或对2024年重大项目建设工作作出安排部署。

值得一提的是，在各地重大项目的投资与建设中，民间投资的身影频频出现。比如，浙江近日举行的2024年“千项万亿”重大项目集中开工投产投运活动中，以民营企业为投资主体的产业项目共有87个，总投资1813亿元，项目数占比近半，创下新高。再比如，湖北2024年一季度集中开工的重大项目中，民间投资项目数量占比达到62.1%；北京2024年“3个100”市重点工程中，社会资本投资项目占比超五成，投资额占比逾七成；在天津2024年重点项目中，以社会资本为主的重点建设项目投资占比超80%。

“民间投资是我国经济发展不可或缺的重要力量”， 巨丰投顾投资顾问总监郭一鸣在接受《证券日报》记者采访时表示，2012年至2022年，民间投资占全部固定资产投资的比重均超过50%，在国内投资中占据主要和关键的作用。

北京社科院副研究员王鹏在接受《证券日报》记者采访时认为，民间投资资金来源多样，在资金筹措上具有更大的灵活性和效率，能够快速响应重大项目的资金需求。另外，民间投资主体通常更接近市场，在投资决策时能够更准确地把握市场脉搏，选择具有创新性和成长潜力的项目，有助于推动重大项目的技术进步和产业升级。

事实上，为充分发挥民间投资在扩大有效投资、稳定经济增长中的重要作用，各地政府也在持续采取多种举措，激发民间投资的积极性。

在建立民间投资项目库方面，2024年，江苏建立民间投资重点产业项目库，入库项目200个，包括战略性新兴产业163个，未来产业37个，年度计划投资652.2亿元；贵州建立全省重点民间投资项目库，将2000个重点民间投资项目纳入省重点民间投资项目库管理。

相关支持政策也不断出台：2024年2月份，安徽印发《安徽省有效投资专项行动方案（2024）》，在有效激发民间投资活力方面，提出“建立省级重点民间投资项目库，加强要素保障和融资支持”“设立促进民间投资引导专项资金，对民间投资增速快、占比高、活力强、措施实的地方予以支持”等多项具体举措；同月，《2024年浙江省扩大有效投资政策》出台，明确“确保2024年全省民间投资增速、民间投资占固定资产投资比重较2023年全年有所提升”，提出“加大对民间投资支持力度”“围绕重大工程和补短板、重点产业链供应链、完全使用者付费的特许经营项目等3类项目清单，常态化向民间资本推介重大项目”等。

不过，民间投资在参与重大项目建设方面也面临着一些困难。中国企业资本联盟副理事长柏文喜对《证券日报》记者表示：“目前民间资本在参与重大项目的过程中面临着融资难、融资贵带来的资金压力问题。”

针对民营企业的融资挑战，王鹏认为，可以创新金融产品和服务模式，如发展普惠金融、绿色金融等。此外，政府可以通过设立投资基金、提供担保支持等方式引导民间资本有序参与重大项目。

海南大学“一带一路”研究院院长梁海明在接受《证券日报》记者采访时也认为，要进一步提振民间投资参与重大项目的积极性，各地政府可以为民营企业提供更多的投资机会和优惠政策，包括降低市场准入门槛、优化营商环境、简化行政审批程序、提供税收优惠等，以吸引更多民营企业参与重大项目建设。同时，各地政府也要与民营企业建立更加紧密的合作机制，共同参与重大项目建设。政府可以提供项目资源和政策支持，民营企业则提供资金、技术和管理经验，实现优势互补，共同推动项目的顺利进行。

(责编：罗知之、陈键)
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