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车市价格战愈演愈烈 谁是下一个出局者？

刘 钊
2024年02月27日09:16 | 来源：证券日报
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原标题：车市价格战愈演愈烈 谁是下一个出局者？

龙年春节假期刚过，高合汽车便传出停工停产六个月的消息。在舆论发酵多日后，高合汽车创始人丁磊等一众高管轮番上阵，呼吁公众给予公司时间，会拼尽一切努力把公司救活。

与此同时，车市新一轮价格战悄然打响。行业巨头比亚迪率先甩出“王炸”：王朝网旗下秦PLUS荣耀版正式上市，官方指导价不足8万元。此后，五菱、长安汽车、哪吒汽车、北京现代、上汽通用等车企，相继宣布旗下多款车型降价。

电动化、智能化浪潮进一步加速行业的更新迭代，也督促车企更加努力地满足消费者需求。尽管截至2023年中国新能源汽车产销量已连续九年位居全球第一，但也要看到，2023年国内新能源汽车销售的320款车型中绝大多数月销量不足千辆，真正盈利的车企仅有三四家。

特别是在当下，多家造车新势力濒临破产倒闭，现阶段高合汽车发展已步履维艰，谁又会是下一个出局者？

可以预见的是，今年新能源车企的竞争将愈演愈烈。各大车企掌门人也在龙年开工信中坦言，2024年要做好冲刺的准备。其中，比亚迪董事长兼总裁王传福预测，当前汽车产业变革已进入深水区，智能化变革开始换挡提速，新能源汽车发展只会越跑越快。在小鹏汽车CEO何小鹏看来，2024年将是中国汽车品牌进入“血海”竞争的第一年，一场激烈竞争中的“厮杀”在所难免。吉利汽车集团CEO淦家阅更是直言，2024年又将是一个“最卷”的年份，“卷价格、卷产品、卷服务、卷流量”。

笔者认为，随着中国新能源产业逐渐走向成熟，市场份额争夺带来的行业激烈竞争在所难免。目前，我国新能源汽车产能已经过剩，产业优化升级势在必行。此外，增量不增利、营销无底线等行业乱象也时有发生，需要尽快改变。

从本质上看，车企价格战反映了国内汽车市场供给过剩与需求不足的矛盾。但应该注意的是，一味压低汽车价格，甚至跌破成本线，以此来提升销量，不仅不能使公司在残酷的市场竞争中存活下去，反而会使公司面临更深层次的经营危机。现阶段，更应大力提倡汽车行业良性竞争。

正如北京梅赛德斯-奔驰销售服务有限公司总裁兼首席执行官段建军所言，造车不是百米冲刺，只有坚持长期主义，不断地学习与重构，与消费者的需求变化及先进科技持续链接，才能获得客户的信任。

(责编：罗知之、陈键)
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