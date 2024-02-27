2月26日，2024年世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙巴塞罗那拉开帷幕。中国移动发布5G-A商用计划：2024年将在超过300个城市启动5G-A商用部署，持续释放5G潜力，共创5G新价值。

中国移动发布5G-A商用计划（受访者供图）

据中国移动相关负责人介绍，在网络方面，中国移动将在年内实现RedCap、三载波聚合规模商用，全面推动通感一体、无源物联网、网络智能化、XR增强、工业互联网五大技术试商用部署。

在资费方面，中国移动将结合5G-A的网络特性和覆盖情况，探索多量纲的计费模式，满足特定业务、特定客群的信息服务需求。

在终端方面，中国移动将结合5G-A的网络制式，联合国内外终端、芯片厂商，加速推动手机、PC、XR、手表等泛终端适配5G-A网络，持续丰富5G-A制式终端品类和供给。

中国移动发布5G-A商用计划（受访者供图）

在产品方面，中国移动将结合5G-A的网络优势，持续丰富5G新通话、云手机、云电脑等规模商用产品功能和体验，不断打造VR、裸眼3D、元宇宙等创新型产品。

2024年，随着5G-A投入商用，信息服务和商业创新将会迎来更多可能性。该负责人表示，中国移动将持续深化建设新型信息基础设施，创新构建新型信息服务体系，以更加强大的网络底座支撑数智化转型，促进数智生态繁荣壮大，不断满足广大人民群众不断增长的信息服务需要。

(责编：曹淼、李源)

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