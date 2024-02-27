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国务院批复陕甘两省国土空间规划 

2024年02月27日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，近日，国务院发函批复原则同意自然资源部审查通过的《陕西省国土空间规划（2021-2035年）》《甘肃省国土空间规划（2021-2035年）》。

批复函指出，《陕西省国土空间规划（2021-2035年）》是陕西省空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。陕西省地处我国内陆腹地，是中华民族和华夏文明重要发祥地之一，是新时代西部大开发、共建“一带一路”的重要节点地区。规划的实施要全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，奋力谱写中国式现代化建设陕西篇章。

批复函指出，《甘肃省国土空间规划（2021-2035年）》是甘肃省空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据，请认真组织实施。甘肃省地处祖国西北，是国家重要的西部生态安全屏障、能源基地和“一带一路”的战略通道。规划的实施要全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持以人民为中心，统筹发展和安全，促进人与自然和谐共生，不断开创富民兴陇新局面，奋力谱写中国式现代化建设甘肃篇章。

批复函要求，自然资源部要会同有关方面根据职责分工，密切协调配合，加强指导、监督和评估，确保实现规划确定的各项目标和任务。各有关部门要坚决贯彻党中央、国务院关于“多规合一”改革的决策部署，不在国土空间规划体系之外另设其他空间规划。规划实施中的重大事项要及时请示报告。

(责编：杨曦、吕骞)
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