方经纶

近日，一则“中国人四年存了58.24万亿元”的消息登上热搜。

据报道，从 2020 年初到 2024 年 1 月，中国家庭大约往银行账户里净存 58.24 万亿元，且 82% 是定期存款，这相当于2009年到2019年的新增存款总和。其中，2022年是有统计数字以来存款增长最多的一年，贡献了17.84万亿元。

“存款变多”意味着什么？

首先，按照经济规律，在收入不断增长的情况下，居民存款自然随之“水涨船高”。

国家统计局最新数据显示，2023年，全国居民人均可支配收入39218元，扣除价格因素影响，实际增长6.1%。此外，从2012年到2022年，扣除价格因素，人均可支配收入增长了83%，相当于10年实际增长了八成。

当然，存款增速加快的背后，也有近年来居民风险偏好降低的因素。兴业证券分析认为，2022年，随着房地产行业进一步调整，居民购房资金占比下降，叠加理财净值化之下波动放大，居民的资金运用中存款的比例明显扩张。也就是说，更多人愿意将钱放在更保险的银行存款里，而非用于购买房产或有亏损风险的理财投资。

存款变多是否会挤占投资消费，对经济增长不利？

从长期来看，居民存款多、储蓄率高，是我国经济的一大特点。高储蓄率支持了高水平的投资率和资本积累率，这是推动我国经济长期增长的重要因素之一。这与消费投资数据相互验证——

2023年，全国居民人均消费支出26796元，实际增长9.0%；全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%。

此外，居民存款并不会“躺”在银行保险柜里，而是会以银行贷款的形式投资到实体经济中。过去4年，在居民存款增长58.24万亿元的同时，银行业对企事业单位贷款增加63.05亿元，为促进经济发展提供资金支持。

然而，存款也并非越多越好。宏观调控部门往往需要做好消费、投资与储蓄之间的平衡兼顾，避免出现居民储蓄过度“沉淀”的情况。

“最直接的方式是通过货币政策，促进部分储蓄存款流通，让其流向消费和投资。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林说。

2月20日，央行宣布调降5年期以上贷款市场报价利率（LPR）25个基点，超出市场预期。不久后，广西、吉林两地多家中小银行密集发文宣布下调存款利率。从调降幅度上看，存款利率降幅在10至60个基点之间。

中国民生银行首席经济学家温彬在接受媒体采访时表示，5年期以上LPR大幅下行能够更好地配合近期各项稳地产政策效果释放，有利于更好促进投资和消费。

(责编：方经纶、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经