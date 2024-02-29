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交通运输部：持续推动公路沿线充电基础设施建设

2024年02月29日16:54 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会，介绍2023年国务院部门办理全国人大代表建议和全国政协提案工作有关情况。会上，交通运输部副部长王刚表示，节假日期间公众驾驶新能源车出行已经成为一种趋势。监测数据显示，今年春节假期（2月10日至17日），全国高速公路新能源车日均流量593.92万辆，占日均总流量的10.04%，较2023年同期（日均171.69万辆，占比3.81%）增长明显。

王刚介绍，近年来，交通运输部深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门指导各地交通运输主管部门、高速公路经营管理单位，加强与电网企业、充电运营商等合作，加快推进公路沿线充电基础设施体系建设，截至2023年底，累计建成充电桩2.1万个，高速公路沿线充电基础设施网络进一步完善。

同时，为强化运营服务，2023年，交通运输部将高速公路充电设施“随手查”纳入民生实事，上线了“e路畅通”微信小程序，通过信息化手段采集、汇聚、发布高速公路服务区充电基础设施信息，同步开通“阳光救援”功能，实现全国高速公路“一键呼救”和救援服务电话、救援服务点和收费标准“三公开”，为电动汽车公路出行提供了多重保障，公众驾驶新能源车出行的意愿和信心不断增强。此外，交通运输部也注意到部分地区依然存在充电基础设施数量不足、发展不均衡、利用不充分等问题。

王刚表示，今年，交通运输部将继续指导各地加强与相关企业合作，加大建设力度、优化布局、加密设置，持续推动公路沿线充电基础设施建设，计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。同时，根据节假日期间不同地区、不同时段的车流量特点，指导各地提供有针对性的服务保障措施。

一是及时按需增设移动充电设施。指导各地针对节假日期间充电需求大、排队明显的高速公路服务区，合理增设移动充电设备，减少拥堵和排队。

二是强化充电信息查询服务。优化升级“e路畅通”微信小程序，持续推进高速公路服务区充电设施数据采集、审核和发布，确保充电信息全面、及时、准确。

三是加强服务区充电引导。指导高速公路服务区在车流量较大的充电站点安排专人引导服务，鼓励充电高峰时段短时补电、随充随走，减少排队等候，必要时引导至相邻服务区充电，为公众出行提供更加便捷高效的出行服务。

(责编：王连香、吕骞)
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