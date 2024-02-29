人民网北京2月29日电 （记者车柯蒙）近期，中国美国商会发布年度《中国商务环境调查报告》显示，50％受访美企表示将中国列为全球首选或前三位投资目的地，近半数受访企业预计2023年将实现盈利，这两项数据与2022年相比均上升了5个百分点。约68%的企业预计利润率将超过全球平均水平或与全球水平持平。

对此，商务部新闻发言人何亚东在2月29日召开的商务部例行新闻发布会上表示，中国美国商会的最新报告，显示出美资企业对中国经济回升向好、营商环境持续改善的认可，展现出跨国公司投资中国、深耕中国的信心。

“这是中国依然是全球投资‘热土’的又一例证。”何亚东表示。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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