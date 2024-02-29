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商务部：持续推动“外资24条”落地见效

2024年02月29日16:42 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者车柯蒙）2月28日上午，商务部召开外资企业圆桌会议，介绍《国务院关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》（以下简称“外资24条”）有关落实情况。

2月29日，据商务部新闻发言人何亚东在商务部例行新闻发布会上介绍，中国欧盟商会表示，“外资24条”对欧企意义重大，令人振奋，相关政策的落实情况值得肯定。中国日本商会表示，最新调查显示在华日企经营状况有所改善，多数日企仍将中国视为重要市场、对中国营商环境总体满意，超半数企业将继续或进一步扩大对华投资。中国美国商会、中国韩国商会表示，在华美企和韩企对2024年在华投资经营预期稳定。

“总的来看，六成以上政策举措已经落实或取得积极进展，绝大多数外资企业表示政策获得感良好，进一步增强了投资中国的信心。”何亚东表示，下一步，商务部将会同相关部门和地方，根据中央经济工作会议精神，持续推动“外资24条”落地见效，充分发挥外资企业圆桌会议作用，加大政策宣传解读，加强落实效果评估，跟踪问题诉求解决，持续优化营商环境。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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