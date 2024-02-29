人民网记者 杜燕飞

在碳达峰、碳中和目标的背景下，2024年以来，一批新能源项目先后开工，多地积极部署扩大新能源项目投资，能源绿色转型发展加速推进。

2024年全国能源工作会议强调，2024年，要扛牢能源安全首要职责，立足我国能源资源禀赋，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，全力抓好能源增产保供，持续提高能源资源安全保障能力。要聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型。

在政策引导下，中国华能近3400万千瓦新能源项目26日集中开工复工，2024年全年预计安排新能源基建投资1500亿元。本次开工复工新能源项目共222个，以基地型规模化开发为重点，实施“四化”开发模式，即北部风光火储一体化、东部沿海风核智慧能源多元化、西南水风光一体化、中东部风光荷储多场景融合化。同时，将加快研发一批风光水火储多能互补、大容量风电、先进光伏等原创性、关键性核心技术，推动新能源智慧运维，持续提高投资效能。

除此之外，在四川雅砻江流域，全球海拔最高的大型抽水蓄能电站——国投集团道孚抽水蓄能电站开工建设，总装机容量210万千瓦，设计年发电量29.94亿千瓦时，可将600万千瓦左右随机波动的太阳能发电调整为稳定的电源；在内蒙古毛乌素沙漠腹地，国家能源集团蒙西鄂尔多斯采煤沉陷区300万千瓦光伏基地项目正加快建设，每年将向山东省输送57亿千瓦时的绿色电能，为东部地区经济社会发展提供电力保障；在浙江沿海，中核集团浙江金七门核电项目一期工程在宁波开工建设，为浙江省能源结构优化和转型注入动力……

当前，可再生能源已成为我国保障电力供应的新力量。数据显示，可再生能源2023年内装机达到14.5亿千瓦，占全国发电总装机超过50%。其中，截至2023年12月底，太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%；风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%。

“在新能源发电持续快速发展带动下，预计2024年全国新增发电装机将再次突破3亿千瓦。2024年底，新能源发电累计装机规模将首次超过煤电装机规模。”中电联新闻发言人、秘书长郝英杰表示。

与此同时，随着风电、太阳能发电等新能源装机规模持续扩大，新能源出力波动性日益增强，对电力系统调节能力提出更高要求。在此背景下，必须加快储能设施建设，发挥其在促进新能源消纳、保障电力系统安全稳定运行等方面的作用。

浙江加快清洁能源和新型电力基础建设，新增新型储能150万千瓦；广东正着力打造新型储能产业创新高地，目前在建、已签约待建的储能重点项目共计146个，总投资额约2787亿元……今年以来，多地积极部署扩大新型储能项目投资，加快构建新型能源体系。

国家发展改革委、国家能源局近日联合印发的《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出，鼓励新能源企业通过自建、共建和租赁等方式灵活配置新型储能，结合系统需求合理确定储能配置规模，提升新能源消纳利用水平、容量支撑能力和涉网安全性能。

“‘十四五’以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1000亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展‘新动能’。 ”国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦此前在国家能源局举行的新闻发布会上表示，下一步，国家能源局将积极鼓励技术创新，结合新型储能发展特点，针对性开展工作，着力推动新型储能多元化高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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