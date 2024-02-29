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海关总署：上海东方枢纽国际商务合作区建设对标国际、立足国内

2024年02月29日15:36 | 来源：人民网
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人民网北京2月29日电 （记者王震）近日，国务院批复了《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》（以下简称《总体方案》）。29日，国新办就《总体方案》举行发布会。海关总署副署长孙玉宁表示，设立上海东方枢纽国际商务合作区，是新形势下我国实施更加积极主动开放战略的重要举措。海关总署将和有关部门一道，细化出台配套措施，做好方案的落地和实施工作。

孙玉宁介绍，在开展国际商务合作区建设过程中，特别是在制度设计中，着重考虑了两个方面：一是对标国际，我们研究了相关国家一些类似区域的发展情况，借鉴了他们在便利化措施，包括业态布局等方面的先进经验和做法；二是立足国内，对国内各类特殊区域的政策功能进行了系统梳理和研究，结合国际商务合作区的功能定位，形成了可借鉴的政策和措施。

孙玉宁指出，上海东方枢纽国际商务合作区是一个全新的区域，它不是目前我们国内某一类型特殊区域的简单复制，而是对国际国内各类区域功能的借鉴、集成和创新。上海东方枢纽国际商务合作区主要是依托国际航空枢纽，以促进国际商务交流为目标，在综合保税区、海关监管区、口岸限定区域管理制度基础上，叠加了进出境人员便利化的政策和措施，将“一线放开、二线管住”的制度从货物向自然人拓展，汇聚全球要素和资源，实施更高水平对外开放的新平台。

(责编：王震、吕骞)
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