人民网北京2月29日电 （记者王震）近日，国务院批复了《上海东方枢纽国际商务合作区建设总体方案》（以下简称《总体方案》）。29日，国新办就《总体方案》举行发布会。海关总署副署长孙玉宁表示，设立上海东方枢纽国际商务合作区，有利于进一步推动实施自由贸易试验区提升战略，助力上海当好全国改革开放的排头兵、创新发展的先行者；有利于服务更加主动开放的国家战略，丰富开放型经济发展载体；有利于服务构建新发展格局，打造国内国际双循环战略链接。

孙玉宁介绍，《总体方案》共涵盖了五个方面，分别是总体要求、核心功能、管理措施、风险防控、保障机制。主要内容概括起来是“3个3”：

首先是3个定位。上海东方枢纽国际商务合作区的核心定位，一是便利国际商务交流的新平台，二是服务资源要素汇聚的新载体，三是推动长三角一体化发展的新节点。

第二是3个核心功能。主要是便利国际商务交流、服务高端国际会展活动、提升培训服务质量。

第三是采取3方面管理措施。分别是便利人员进出、便捷行李物品管理、实施货物高效管理。

(责编：王震、吕骞)

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