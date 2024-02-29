人民网北京2月29日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，2024年，中国载人航天工程将统筹推进空间站应用与发展和载人月球探测两大任务，向着建设航天强国的奋斗目标迈出坚实步伐。目前，中国空间站应用与发展阶段各项工作正按计划稳步推进，载人月球探测工程登月阶段任务各项研制建设进展顺利。

进入空间站应用与发展阶段以来，工程全线密切协同，先后圆满完成2次货运飞船补给、2次载人飞船发射和2次飞船返回任务，航天员乘组接续飞天圆梦、长期安全驻留，空间科学实（试）验成果丰硕，空间站的综合效益正不断显现。目前，驻守空间站的神舟十七号航天员乘组身心状态良好，预计于4月底返回地面。2024年，工程规划了2次载人飞行任务和2次货运飞船补给任务，天舟七号货运飞船补给任务已于1月圆满完成，后续还将陆续实施神舟十八号和神舟十九号2次载人飞行任务及天舟八号货运飞船补给任务。执行2次载人飞行任务的航天员乘组已经选定，正在开展任务训练。此外，已安排在轨实施150余个空间科学研究与应用项目，涉及空间生命科学与人体研究、微重力物理和空间新技术等领域，取得了多项国际领先的应用与技术成果。

在精心组织实施空间站应用与发展阶段各项任务的同时，瞄准2030年前实现中国人首次登陆月球的目标，2024年载人月球探测工程登月阶段任务各项研制建设工作也将加紧推进。目前，长征十号运载火箭、梦舟载人飞船、揽月月面着陆器、登月服等主要飞行产品全面进入初样研制阶段，文昌发射场配套登月任务的各项测试发射设施设备也将全面启动建设，各系统相关研制建设工作正在按计划推进。

坚持和平利用、平等互利、共同发展，是中国发展载人航天事业始终坚守的原则。后续，将按照既定计划稳步推进与联合国外空司等机构的国际合作项目。中国愿意与世界各国特别是发展中国家，分享中国载人航天发展成果，共同推动世界航天技术发展，为和平利用太空、造福全人类做出积极贡献。

(责编：赵竹青、吕骞)

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