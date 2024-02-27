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青海湖裸鲤“降级” 从濒危降为易危物种

2024年02月27日13:06 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，通过多年封湖育鱼，青海湖裸鲤（俗称湟鱼）蕴藏量从2002年的2592吨增加到如今的12.03万吨，青海湖裸鲤从“濒危”物种降为“易危”物种，共生生态链趋于平衡。

青海湖裸鲤是我国最大内陆咸水湖——青海湖中唯一的大型野生经济鱼类，在青海湖“鱼鸟共生”生态系统中发挥着独特、核心作用，对确保青海湖地区生态环境安全发挥着不可替代的重要作用。

青海湖低温缺氧、浮游生物匮乏，青海湖裸鲤的生长十分缓慢，一般平均体重250克的青海湖裸鲤需要生长近10年，一旦资源枯竭，恢复起来十分不易。二十世纪六七十年代，受利益驱使、人为大量捕杀、河道萎缩、繁殖水域日益退化等影响，青海湖裸鲤数量锐减，2002年青海湖裸鲤资源蕴藏量仅为2592吨。

青海省渔业局负责人介绍，青海湖裸鲤数字剧增，离不开多年的封湖育鱼。青海先后6次采取封湖育鱼的保护措施，打造出完整的综合信息监测系统。同时，青海省还成立了打击青海湖非法捕捞专案组，全力维护湟鱼种群数量稳定及青海湖生态安全。

除了封湖育鱼，增殖放流也是裸鲤数量增长的重要手段。据介绍，从2021年开始，青海省增殖放流的活动已拓展到布哈河海西州天峻段、布哈河下游布哈河鸟岛大桥段、黑马河、泉吉河以及沙柳河等，青海湖生态体验区已逐步建立完善。2022年探测青海湖裸鲤资源量为11.41万吨，数量5.55亿尾，2004年—2023年增殖放流1+龄鱼种2.1亿尾。

(责编：方经纶、吕骞)
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