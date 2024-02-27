云南盈江发现兰科植物新物种盈江虾脊兰
2024年02月27日15:07 | 来源：人民网
小字号
人民网北京2月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，云南铜壁关省级自然保护区管护局工作人员与福建农林大学专家团队在铜壁关自然保护区开展植物资源调查时，发现了一种与镰萼虾脊兰极为相似的虾脊兰，但两者间的唇瓣和侧萼片有明显不同。
通过形态学和分子系统学研究对比，确定该物种为兰科虾脊兰属一新种，并以其发现地命名为盈江虾脊兰，相关研究结果已发表于国际学术期刊Phytotaxa。目前，盈江虾脊兰仅在盈江发现有分布，生长于海拔1600—1800米的林下。
新种盈江虾脊兰与镰萼虾脊兰相似，但不同之处在于它的唇瓣中部有一个椭圆形的黄色斑点和四条紫色脉靠近柱体基部，唇瓣侧裂片三角形相较于中间裂片明显更小，侧萼片向下卷曲。
虾脊兰属是兰科树兰亚科吻兰族最大的一个属，有220多个种。该属在中国约有60个物种，其中23个为特有种。近年来，随着调查的不断深入，又有许多新种被发现。
(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 2月27日“农产品批发价格200指数”比昨天下降0.48个点
- 人民网北京2月27日电 （方经纶）据农业农村部监测，2月27日“农产品批发价格200指数”为128.47，比昨天下降0.48个点，“菜篮子”产品批发价格指数为130.51，比昨天下降0.50个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.42元/公斤，比昨天下降1.2%；牛肉68.75元/公斤，比昨天下降0.6%；羊肉64.26元/公斤，比昨天下降0.4%；鸡蛋8.76元/公斤，比昨天上升1.6%；白条鸡17.77元/公斤，比昨天下降1.3%。…
- 评论
- 关注