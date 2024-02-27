人民网北京2月27日电 （记者杨曦）据国家林草局消息，近日，云南铜壁关省级自然保护区管护局工作人员与福建农林大学专家团队在铜壁关自然保护区开展植物资源调查时，发现了一种与镰萼虾脊兰极为相似的虾脊兰，但两者间的唇瓣和侧萼片有明显不同。

通过形态学和分子系统学研究对比，确定该物种为兰科虾脊兰属一新种，并以其发现地命名为盈江虾脊兰，相关研究结果已发表于国际学术期刊Phytotaxa。目前，盈江虾脊兰仅在盈江发现有分布，生长于海拔1600—1800米的林下。

新种盈江虾脊兰与镰萼虾脊兰相似，但不同之处在于它的唇瓣中部有一个椭圆形的黄色斑点和四条紫色脉靠近柱体基部，唇瓣侧裂片三角形相较于中间裂片明显更小，侧萼片向下卷曲。

虾脊兰属是兰科树兰亚科吻兰族最大的一个属，有220多个种。该属在中国约有60个物种，其中23个为特有种。近年来，随着调查的不断深入，又有许多新种被发现。

(责编：杨曦、吕骞)

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