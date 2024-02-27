人民网北京2月27日电 （方经纶）据农业农村部监测，2月27日“农产品批发价格200指数”为128.47，比昨天下降0.48个点，“菜篮子”产品批发价格指数为130.51，比昨天下降0.50个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.42元/公斤，比昨天下降1.2%；牛肉68.75元/公斤，比昨天下降0.6%；羊肉64.26元/公斤，比昨天下降0.4%；鸡蛋8.76元/公斤，比昨天上升1.6%；白条鸡17.77元/公斤，比昨天下降1.3%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.60元/公斤，比昨天上升0.4%；重点监测的6种水果平均价格为7.29元/公斤，与昨天持平。鲫鱼18.50元/公斤，比昨天下降1.1%；鲤鱼14.39元/公斤，比昨天下降1.1%；白鲢鱼8.97元/公斤，比昨天下降1.2%；大带鱼40.72元/公斤，比昨天上升0.1%。

今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是大白菜、西葫芦、平菇、白萝卜和菜花，幅度分别为2.0%、1.9%、1.8%、1.8%和1.7%；价格降幅前五名的是鸭梨、菠菜、菠萝、青椒和白条鸡，幅度分别为2.4%、2.2%、1.6%、1.5%和1.3%。

(责编：方经纶、吕骞)

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