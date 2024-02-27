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国家能源局召开2024年党风廉政建设暨警示教育会议

2024年02月27日15:12 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者杨曦）据国家能源局消息，近日，国家能源局召开2024年党风廉政建设暨警示教育会议，传达学习二十届中央纪委三次全会精神、国务院第二次廉政工作会议精神，总结去年国家能源局党风廉政建设和反腐败工作，分析当前形势任务，部署今年重点工作。

中央纪委国家监委驻国家发展改革委纪检监察组组长孙怀新通报了驻委纪检监察组履行监督职责情况，在充分肯定国家能源局政治生态持续向上向好的同时，深刻指出存在的问题和差距，强调驻委纪检监察组2024年的重点工作是坚持突出“两个维护”，切实加强党对能源工作的领导；坚持聚焦“国之大者”，进一步深化政治监督；坚持强化震慑不动摇，纵深推进反腐败斗争；坚持严的基调和措施，持之以恒正风肃纪；坚持深化纪检监察体制改革，更好发挥监督合力。

国家能源局党组书记、局长章建华指出，过去一年，国家能源局坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，着力强化创新理论武装，主题教育成果丰硕；着力强化政治机关建设，走好践行“两个维护”第一方阵；着力强化纠树并举，作风建设成效持续巩固提升；着力强化“三不腐”一体推进，政治生态向上向好势头更加巩固；着力强化上下联动，中央巡视整改和局党组巡视有力有效推进。

(责编：杨曦、吕骞)
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