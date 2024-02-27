2月26日，2024年世界移动通信大会（以下简称：MWC）在西班牙巴塞罗那拉开帷幕。300多家中国科技企业参加了本次大会，并在5G和AI两大热门领域发布了多项技术产品。

本次MWC，华为发布了“5G-A”全系列产品与解决方案，包括华为通信领域大模型。

华为发布“5G-A”全系列产品与解决方案（受访者供图）

据华为相关负责人介绍，5G-A（5G-Advanced，也称5.5G）是5G网络在功能和覆盖上的部分升级。5G-A能提供下行10Gbps的速率，相当于从原来5G的1Gbps提高至10倍。它的目标不是取代5G，而是在6G商用以前，在部分特定场景补充5G不能实现的问题。比如在消费者端可以支持裸眼3D、超高清直播等服务。在生产方面支持机器人视觉，让机器人替代人工进行产品质检等。华为轮值董事长胡厚崑表示，2024年将是5G-A的商用元年。

相比5G，AI的热度亦不遑多让。开展当天，荣耀的眼动追踪技术、AI笔记本电脑等一系列“全球首发”最新产品与技术，吸引了大批国外观众围观打卡。

本次展会，荣耀发布了配置了眼动追踪技术的新款旗舰手机Magic6 Pro。该技术能够通过手机自拍摄像头和内置人工智能系统，追踪使用者的眼睛正看向手机屏幕的位置，进而判断、执行机主想要的程序任务。

现场演示中，眼动追踪技术被用以控制汽车的移动。用户只需将手机面向自己面部，手机的前置镜头即会自动捕捉用户眼球移动信息，判断用户盯住的是启动、熄火、后退或前进等某项指令，随后将信号传递给汽车，从而实现眼动控车。此前，眼动追踪技术一度被认为只能用于游戏行业。荣耀将眼动追踪技术应用于手机和汽车这两大领域并深度融合AI。

荣耀终端有限公司首席执行官赵明表示，与谷歌、英特尔、微软、英伟达、高通等企业达成合作，是荣耀推动促进AI领域国际合作的初步尝试。未来，荣耀将持续深耕AI领域，带动中国产业链与全球的创新共振，实现真正惠及人类生活的美好愿景。

此外，作为通信运营商的中国电信，也展现了“天翼云”等数字化、智能化转型领域的先进成果。现场还设置了“AI国风穿越”、“云电脑”等算力互动体验，让各国观众现场感受中国描绘的数字化未来世界。

2024年世界移动通信大会开幕（受访者供图）

世界移动通信大会由全球移动通信系统协会（GSMA）主办，每年2月或3月在西班牙巴塞罗那召开，参与者为全球各大移动运营商、设备制造商、技术提供商、行业研究者及专业传媒等。目前已经成为全球具有影响力的移动通信领域展会。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经