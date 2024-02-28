农机助春耕 种田更高效（田间地头看春耕）
|
江苏泰州一家农业装备企业的生产车间里，工人在对农机进行检验调试。
|
安徽芜湖三山经济开发区，一家农业装备企业的场地上停放着即将交付客户的农机。
没有农业机械化，就没有农业现代化。农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础。
当前，春管春耕从南到北陆续展开，各地积极推进农机与春耕生产各环节融合，促进农业生产降本提质增效，不误农时抓好田管和备耕各项工作。
——编 者
湖北南漳县——
开展农机培训
增强操作技能
寒潮过后，气温渐暖，在湖北省南漳县武安镇陈家集村的农田里，伴着嗡嗡的机器声，一场农机集中培训开始了。
“先在程序里用十字光标测量确定至少3个点，就能立刻自动算出这块地的面积，再设置速度、高度、行距、亩用量等参数，点击开始，无人机就能自动开始撒播了。”机耕道上，曾庆山双手握着手机，一边操控着眼前的植保无人机，一边给十几名种植大户讲解机器的使用和保养方法。
曾庆山是湖北陈家集农业发展有限公司农业技术负责人，熟悉多种农机的操作。每到春耕备耕时节，他都会给种植大户进行农机培训。“现在的农机设备智能化程度高，为了提高作业效率，硬件设备或者软件系统经常升级换代，开展农机培训很有必要。”曾庆山说。
对植保无人机进行现场演练后，曾庆山又介绍起一旁的旋耕机：“启动机器之前，要上机油，检修和清洗滤网，不然机器容易损坏。”介绍完所有农机设备后，曾庆山又指导农机手现场撒播了4亩多油菜地，当天的培训才结束。
“像这样的不定期集中培训，县里每年要举办3批次，主要针对农机大户、农机合作社、家庭农场等，培训内容覆盖惠农政策、基础常识、技术理论、实践操作等多个方面，每年服务2000人次左右。”南漳县农业农村局局长李正国说。
南漳是湖北的产粮大县，去年粮食产量已超40万吨。为了进一步提高粮食生产效率，近年来，当地通过小田改大田、坡田变平田，建成高标准农田面积65.85万亩，为提高农业机械化水平奠定了基础。
“我们每年推广先进实用的农业新技术、新机具，努力提高农业机械化水平。”李正国介绍，为了引导农机户、农机社会化服务组织购置农机，省里会下拨专项资金，对13个大类31个小类107个品目的机具进行购置和报废补贴，最高补贴限额达60万元。
为了充分发挥农机在春耕生产中的作用，南漳县今年开展多种农技服务下乡活动，一方面及时调度农机作业，推广农机先进装备，另一方面组织人员到田间地头、作业现场、维修网点、农机合作社院内等开展常态化安全检查。“我们也将在粮食生产的种、管、收等农机使用环节提供服务，让农民使用农机更放心、省心。”李正国说。
海南海口琼山区——
拓展农机服务
提高种植效率
2月的海南春意盎然。在海南省海口市琼山区云龙镇云阁村，育秧基地里一派繁忙景象。村道两侧，不少农户正忙着翻耕、播种。伴随着阵阵机器轰鸣声，水稻插秧机在田间穿梭，翠绿的水稻苗被有序地插播在水田里。
“海南春耕早，春节刚过就得下地了。年前就翻耕了土地，现在到了插秧的时候。”2月26日中午，云阁收割机服务专业合作社理事长陈明胜趁着休息的间隙，带记者参观起仓库里的农机设备，“这里有7台联合收割机、3台水稻插秧机、3台犁地机、2台大型拖拉机……”
在海口早造水稻种植过程中，机耕和机收作业率都超过了96%，但水稻插秧期间机械化程度较低，多为农户手工作业。如果仅靠人工，一人一天只能插大约1亩水稻。水稻插秧机省时省力还省工，一台水稻插秧机一天可以插秧30亩。
“插秧机能够在不同条件的耕地中作业，通过机器自动定位和合理密植，有利于后续的机械化作业。机器每日可连续使用8小时，既解放了劳动力，又能确保粮食生产的安全性。”聊起专业，陈明胜很在行，“算一算账，钱也省了！”
云阁收割机服务专业合作社的水稻育秧室面积有450平方米，每批次育秧可达2000亩。“集中育秧模式，有助于提高秧苗质量，也更适合机械化作业。”陈明胜介绍，除了用于水稻插秧机作业，集中培育出的秧苗也能直接售给农户用于手工插秧，以提高收成。
如今，合作社共有8名专业农机手，每年都进行技能和安全驾驶培训。“我们从水稻育苗到苗期管理等多个环节都采用科技化、智能化手段，不仅保证秧苗质量，还省时省力，很受农户欢迎。”陈明胜说，眼下，合作社已经在海口区域内提供水稻生产机械化代育秧、代插秧等多种服务。
为支持提升农业综合生产能力，近年来，海南财政加大力度支持高标准农田建设。琼山区通过与企业合作，采用流转、订单、托管模式，从最初试种50亩水稻扩大至目前年种植超5万亩的规模，累计帮助农民增收4000万元，水稻生产实现规模化、机械化发展。
“今年还会有个好收成。”陈明胜坐上了插秧机，准备继续劳作。
青海互助土族自治县——
加强农机检修
助力春耕生产
裹着大棉衣、摊开工具箱，在青海省互助土族自治县五十镇巴洪村的五十林财种植专业合作社，合作社负责人史林财正和县农机站的工作人员一起，对合作社内上百台农机的机油、液压油和防冻液情况进行检查。
爬上爬下查看，叮叮当当检修，史林财充满干劲，“深松机、旋耕机、施肥机等设备一应俱全，等春耕时，田地就是它们大显身手的舞台。县农机站的工作人员送技上门，更为备耕增添了保障。”
农机作业，让种田省心更省力。新年伊始，青海省各地农业农村部门提前谋划，围绕抓好粮油作物机耕机播质量和大面积提升作物单产的工作要求，加强指导机耕机播作业，组织农机技术人员深入生产一线，开展农机具检修、调试和保养等技术指导服务，确保农业机械以更好的状态、更快的速度、更高的效率服务春耕生产。
“目前，2024年中央第一批农机购置补贴资金已全部下拨到县，并对春耕生产急需和有助于提升单产的机具实行优机优补、优先鉴定，确保把春耕生产所需农机具第一时间部署在生产一线。同时，我们组织协调相关部门成立农机春耕备耕服务队，深入田间地头，指导开展农机具检修、保养、调试。目前，全省已有4万多台农机检修完毕，将随时投入春耕生产。”青海省农业农村厅农业机械化管理处副处长白延芳介绍。
今年33岁的申生，是五十林财种植专业合作社里资深的农机手。“早在春节前，县里就根据春耕备耕农机生产作业需要组织了培训，围绕农机具维护与检修、安全作业规范等，进行了专题讲座和问题解答，很详细。”申生说，“这两年高标准农田建设带来很大便利，机耕道又宽又平，种地更高效！”
“接下来，我们还要着重加强新机新技的推广工作，引进发布一批生产新技术、新模式，并从维修保养、技术应用、安全操作等方面加强对农机大户、农机手的指导。同时加快农机科技成果转化，推动科技服务到户、良机到田，确保农机优质、安全、高效服务春耕生产，为农业生产开好局、起好步提供坚实的农机支撑。”白延芳说。
《 人民日报 》（ 2024年02月28日 13 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元
- 人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就交通运输高质量发展服务中国式现代化举行发布会。交通运输部部长李小鹏介绍，2023年，国家综合立体交通网加快完善，全国交通固定资产投资完成3.9万亿元，新开通高铁2776公里，新建改扩建高速公路7000公里，新增和改善航道1000公里，运输航空机场达到259座，全国建制村全部通邮。…
- 评论
- 关注