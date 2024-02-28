本报记者 吴 君 孙海天 贾丰丰

江苏泰州一家农业装备企业的生产车间里，工人在对农机进行检验调试。

汤德宏摄（人民视觉）

安徽芜湖三山经济开发区，一家农业装备企业的场地上停放着即将交付客户的农机。

肖本祥摄（影像中国）

没有农业机械化，就没有农业现代化。农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础。

当前，春管春耕从南到北陆续展开，各地积极推进农机与春耕生产各环节融合，促进农业生产降本提质增效，不误农时抓好田管和备耕各项工作。

——编 者

湖北南漳县——

开展农机培训

增强操作技能

寒潮过后，气温渐暖，在湖北省南漳县武安镇陈家集村的农田里，伴着嗡嗡的机器声，一场农机集中培训开始了。

“先在程序里用十字光标测量确定至少3个点，就能立刻自动算出这块地的面积，再设置速度、高度、行距、亩用量等参数，点击开始，无人机就能自动开始撒播了。”机耕道上，曾庆山双手握着手机，一边操控着眼前的植保无人机，一边给十几名种植大户讲解机器的使用和保养方法。

曾庆山是湖北陈家集农业发展有限公司农业技术负责人，熟悉多种农机的操作。每到春耕备耕时节，他都会给种植大户进行农机培训。“现在的农机设备智能化程度高，为了提高作业效率，硬件设备或者软件系统经常升级换代，开展农机培训很有必要。”曾庆山说。

对植保无人机进行现场演练后，曾庆山又介绍起一旁的旋耕机：“启动机器之前，要上机油，检修和清洗滤网，不然机器容易损坏。”介绍完所有农机设备后，曾庆山又指导农机手现场撒播了4亩多油菜地，当天的培训才结束。

“像这样的不定期集中培训，县里每年要举办3批次，主要针对农机大户、农机合作社、家庭农场等，培训内容覆盖惠农政策、基础常识、技术理论、实践操作等多个方面，每年服务2000人次左右。”南漳县农业农村局局长李正国说。

南漳是湖北的产粮大县，去年粮食产量已超40万吨。为了进一步提高粮食生产效率，近年来，当地通过小田改大田、坡田变平田，建成高标准农田面积65.85万亩，为提高农业机械化水平奠定了基础。

“我们每年推广先进实用的农业新技术、新机具，努力提高农业机械化水平。”李正国介绍，为了引导农机户、农机社会化服务组织购置农机，省里会下拨专项资金，对13个大类31个小类107个品目的机具进行购置和报废补贴，最高补贴限额达60万元。

为了充分发挥农机在春耕生产中的作用，南漳县今年开展多种农技服务下乡活动，一方面及时调度农机作业，推广农机先进装备，另一方面组织人员到田间地头、作业现场、维修网点、农机合作社院内等开展常态化安全检查。“我们也将在粮食生产的种、管、收等农机使用环节提供服务，让农民使用农机更放心、省心。”李正国说。

海南海口琼山区——

拓展农机服务

提高种植效率

2月的海南春意盎然。在海南省海口市琼山区云龙镇云阁村，育秧基地里一派繁忙景象。村道两侧，不少农户正忙着翻耕、播种。伴随着阵阵机器轰鸣声，水稻插秧机在田间穿梭，翠绿的水稻苗被有序地插播在水田里。

“海南春耕早，春节刚过就得下地了。年前就翻耕了土地，现在到了插秧的时候。”2月26日中午，云阁收割机服务专业合作社理事长陈明胜趁着休息的间隙，带记者参观起仓库里的农机设备，“这里有7台联合收割机、3台水稻插秧机、3台犁地机、2台大型拖拉机……”

在海口早造水稻种植过程中，机耕和机收作业率都超过了96%，但水稻插秧期间机械化程度较低，多为农户手工作业。如果仅靠人工，一人一天只能插大约1亩水稻。水稻插秧机省时省力还省工，一台水稻插秧机一天可以插秧30亩。

“插秧机能够在不同条件的耕地中作业，通过机器自动定位和合理密植，有利于后续的机械化作业。机器每日可连续使用8小时，既解放了劳动力，又能确保粮食生产的安全性。”聊起专业，陈明胜很在行，“算一算账，钱也省了！”

云阁收割机服务专业合作社的水稻育秧室面积有450平方米，每批次育秧可达2000亩。“集中育秧模式，有助于提高秧苗质量，也更适合机械化作业。”陈明胜介绍，除了用于水稻插秧机作业，集中培育出的秧苗也能直接售给农户用于手工插秧，以提高收成。

如今，合作社共有8名专业农机手，每年都进行技能和安全驾驶培训。“我们从水稻育苗到苗期管理等多个环节都采用科技化、智能化手段，不仅保证秧苗质量，还省时省力，很受农户欢迎。”陈明胜说，眼下，合作社已经在海口区域内提供水稻生产机械化代育秧、代插秧等多种服务。

为支持提升农业综合生产能力，近年来，海南财政加大力度支持高标准农田建设。琼山区通过与企业合作，采用流转、订单、托管模式，从最初试种50亩水稻扩大至目前年种植超5万亩的规模，累计帮助农民增收4000万元，水稻生产实现规模化、机械化发展。

“今年还会有个好收成。”陈明胜坐上了插秧机，准备继续劳作。

青海互助土族自治县——

加强农机检修

助力春耕生产

裹着大棉衣、摊开工具箱，在青海省互助土族自治县五十镇巴洪村的五十林财种植专业合作社，合作社负责人史林财正和县农机站的工作人员一起，对合作社内上百台农机的机油、液压油和防冻液情况进行检查。

爬上爬下查看，叮叮当当检修，史林财充满干劲，“深松机、旋耕机、施肥机等设备一应俱全，等春耕时，田地就是它们大显身手的舞台。县农机站的工作人员送技上门，更为备耕增添了保障。”

农机作业，让种田省心更省力。新年伊始，青海省各地农业农村部门提前谋划，围绕抓好粮油作物机耕机播质量和大面积提升作物单产的工作要求，加强指导机耕机播作业，组织农机技术人员深入生产一线，开展农机具检修、调试和保养等技术指导服务，确保农业机械以更好的状态、更快的速度、更高的效率服务春耕生产。

“目前，2024年中央第一批农机购置补贴资金已全部下拨到县，并对春耕生产急需和有助于提升单产的机具实行优机优补、优先鉴定，确保把春耕生产所需农机具第一时间部署在生产一线。同时，我们组织协调相关部门成立农机春耕备耕服务队，深入田间地头，指导开展农机具检修、保养、调试。目前，全省已有4万多台农机检修完毕，将随时投入春耕生产。”青海省农业农村厅农业机械化管理处副处长白延芳介绍。

今年33岁的申生，是五十林财种植专业合作社里资深的农机手。“早在春节前，县里就根据春耕备耕农机生产作业需要组织了培训，围绕农机具维护与检修、安全作业规范等，进行了专题讲座和问题解答，很详细。”申生说，“这两年高标准农田建设带来很大便利，机耕道又宽又平，种地更高效！”

“接下来，我们还要着重加强新机新技的推广工作，引进发布一批生产新技术、新模式，并从维修保养、技术应用、安全操作等方面加强对农机大户、农机手的指导。同时加快农机科技成果转化，推动科技服务到户、良机到田，确保农机优质、安全、高效服务春耕生产，为农业生产开好局、起好步提供坚实的农机支撑。”白延芳说。

《 人民日报 》（ 2024年02月28日 13 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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