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全国粮食主产区收购秋粮近1.5亿吨

本报记者 陈晨
2024年02月28日08:47 | 来源：光明日报
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原标题：全国粮食主产区收购秋粮近1.5亿吨

27日从国家粮食和物资储备局获悉，目前，全国秋粮收购进展顺利。截至2月25日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮近1.5亿吨，进度已过七成半。其中，中晚籼稻旺季收购已于1月底结束，累计收购超2700万吨；粳稻旺季收购将于2月底结束，目前已累计收购超3100万吨；大豆、玉米旺季收购分别将持续到3月底和4月底，目前分别累计收购超250万吨、8700万吨。

据介绍，各地严格落实粮食安全党政同责要求，把抓好秋粮收购摆在突出位置，细化工作安排，完善政策措施，全力抓好秋粮收购各项工作。目前南方省份秋粮旺季收购基本结束，东北、华北地区集中上量。针对春节后农民售粮需求增加、收购进度加快的实际情况，国家粮食和物资储备局采取针对性措施，保障收购工作顺利开展。春节假期后即派出调研组赴黑龙江、吉林等地实地调研，深入了解收购进展，督促指导抓好收购工作；对收购进度实行日监测日报告制度，每天调度了解重点省份、主要品种收购数量、价格等信息；指导涉粮央企、地方骨干企业积极入市、始终在市，加大收购力度，发挥好示范引领作用；指导中储粮集团公司增加收储库点，通过延长服务时间、优化收购流程、增加人员力量等，进一步提高收储入库能力。

(责编：罗知之、陈键)
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