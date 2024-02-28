人民网北京2月28日电 （方经纶）“雨水”已过，全国春耕春管由南向北陆续展开，主产区小麦油菜也进入春季田管关键期。

近期，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心，组织开展小麦油菜春管指导一月行活动。组派8个工作组，分赴河北、山西、江苏等16个冬小麦、冬油菜主产省，联合当地专家，深入一线、共同开展蹲点指导。

据介绍，此次活动重点指导地方抓好小麦油菜田间管理，落实单产提升关键技术；指导制定防灾减灾预案，特别是应对雨雪冰冻影响；指导防控小麦条锈病、茎基腐病、赤霉病和油菜菌核病、霜霉病、蚜虫等病虫害及草害；及时了解并协调解决各地在小麦油菜春季田管中农资供应、政策落实等方面存在的困难问题，及时提出对策建议，确保春季田管各项措施落实落细，夯实夏季粮油丰收基础。

(责编：方经纶、章斐然)

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