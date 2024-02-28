人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部开展小麦油菜春管指导一月行活动

2024年02月28日08:49 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月28日电 （方经纶）“雨水”已过，全国春耕春管由南向北陆续展开，主产区小麦油菜也进入春季田管关键期。

近期，农业农村部种植业管理司会同全国农技中心，组织开展小麦油菜春管指导一月行活动。组派8个工作组，分赴河北、山西、江苏等16个冬小麦、冬油菜主产省，联合当地专家，深入一线、共同开展蹲点指导。

据介绍，此次活动重点指导地方抓好小麦油菜田间管理，落实单产提升关键技术；指导制定防灾减灾预案，特别是应对雨雪冰冻影响；指导防控小麦条锈病、茎基腐病、赤霉病和油菜菌核病、霜霉病、蚜虫等病虫害及草害；及时了解并协调解决各地在小麦油菜春季田管中农资供应、政策落实等方面存在的困难问题，及时提出对策建议，确保春季田管各项措施落实落细，夯实夏季粮油丰收基础。

(责编：方经纶、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
粮食主产区各类粮企累计收购秋粮近1.5亿吨 进度已过七成半
　　人民网北京2月28日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，秋粮旺季收购工作开展以来，收购进展顺利，粮食市场供应充足运行平稳。截至2月25日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮近1.5亿吨，进度已过七成半。…
超300家中国企业参展MWC2024 技术品牌引起全球关注
　　人民网北京2月27日电 （欧阳易佳）2月26日，以“Future First（未来先行）”为主题的2024年世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙开幕，设置了超越5G、智联万物、AI人性化、数智制造、颠覆规则和数字基因等六个话题。 据介绍，本届展会有超过300家中国企业参展，中国移动、中国联通、中国电信、小米、中兴等中国企业在展会期间发布了重要新品和发展策略。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部