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“一宅变多园” 乡村换新颜

讲述人：河南省项城市丁集镇东街行政村党支部书记 刘俊华

2024年02月28日08:50 | 来源：光明日报
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原标题：“一宅变多园” 乡村换新颜

　　 【一线讲述】

　　 我所在的东街行政村是河南省项城市丁集镇的一个普通村落，几年来，“千万工程”在我们村落地生根，让村子彻底变了样。

　　 2021年开始，从人居环境整治到党支部领办合作社，我们村一点点发生了变化。3年来，水清岸绿的乡村，又回到了咱老百姓的生活中。

　　 3年前我任村党支部书记。俗话说：村看村、户看户，群众看的是干部。为了改善村里的生活环境，我组织大家捐款捐物，党支部带头干，监委会监督办，村民主动参与，不到两个月的时间建成了1000多平方米的文化广场，60多米的文化长廊，村内11个胡同全部进行了硬化、亮化、美化。

　　 人居环境整治是个难题，必须常态长效。村里成立了党旗红志愿服务队、巾帼志愿服务队、少年先锋队、老年宣传队、乡贤助力队等民间组织，确保人居环境工作达到“五有”，即每天有行动、每周有点评、半月有观摩、每月有考核、季度有奖惩。

　　 同时，我们按照“一户一策、一院一景、宜林则林、宜花则花、宜园则园”的原则，彰显原生态乡土特点，融入现代化生活元素，建起菜园、果园、花园、游园，使得“一宅变多园”。村里那些以前无人居住的院落经过改造，变成了耕读教育园、国学讲堂园、日间照料园、街心小花园……大家平时都喜欢来转转。此外，我们还积极开展“五美庭院”“最美胡同”“十星级文明户”等评选活动，提升了广大村民的生态文明意识。

　　 人居环境改善了，村民们生活得更加舒心快乐，我们的干事热情也越来越高涨。我们探索以党支部领办合作社的路子，合作社把分散的土地整合起来，集约经营，进行规模化种植，农忙时节，优先招用社员到合作社打零工，让他们在家门口就业。

　　 村党支部领办合作社后，村民收入明显提高。2023年全村508亩土地全部入股合作社，村集体经济收入63.93万元。春节前，我们村进行了第二次分红，入社178户村民每亩土地喜获分红1300多元，大家都乐呵着呢。

　　 （项目团队：本报记者 尚文超、郝泽华、耿建扩、陈元秋、王胜昔、龙军、禹爱华、高平、王潇）

(责编：罗知之、陈键)
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