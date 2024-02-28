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国家知识产权局制定政策

推动专利成果更好更快转化

本报记者 张晓华
2024年02月28日08:51 | 来源：光明日报
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原标题：推动专利成果更好更快转化

从27日举行的国家知识产权局新闻发布会上获悉，近期，国家知识产权局会同有关部门共同制定了《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》以及《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》两项政策，旨在通过发挥市场和政府的协同作用，共同推动专利成果更好更快转化为现实生产力。

“目前，高校及科研机构专利成果‘不愿转’的顾虑、‘不会转’的现象比较普遍。”据国家知识产权局知识产权运用促进司司长王培章介绍，截至2023年年底，我国国内高校和科研机构有效发明专利拥有量分别达到79.4万件和22.9万件，合计占国内有效发明专利总量的1/4，梳理盘活有价值却被闲置的专利成果是推进专利转化运用的重要任务。

新出台的《高校和科研机构存量专利盘活工作方案》提出，2024年年底前实现全国高校和科研机构未转化有效专利盘点全覆盖，2025年年底前加速转化一批高价值专利，推动高校和科研机构专利产业化率和实施率明显提高。王培章表示，为实现这一总体目标，要做好全面梳理盘点高校和科研机构存量专利、组织企业对筛选出的可转化专利进行评价反馈、分类开展高价值专利对接推广和落地转化、以市场需求为导向做优专利增量等4方面工作。

“在专利转化方面，去年通过专利开放许可试点达成许可1.7万项，推动了一批专利技术向中小企业转移转化。”王培章说，科技创新型中小企业是推动专利产业化的生力军，以专利产业化促进中小企业的成长，与盘活高校科研机构的存量专利相互促进，将共同助力实现专利价值。

王培章介绍，即将出台的《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》，将以专利产业化促进中小企业成长为主线，强化知识产权普惠服务，在此基础上筛选一批高成长性的中小企业，建立专利产业化样板企业培育库，按需匹配知识产权、产业、金融等惠企政策，探索形成以专利产业化促进中小企业成长的有效路径，并进一步带动科技型中小企业专利产业化水平整体提升。

(责编：罗知之、陈键)
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