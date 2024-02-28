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黑龙江黑河建立国家和省级农业项目成果统筹示范基地

2024年02月28日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京2月28日电 （方经纶）据农业农村部官网消息，黑龙江黑河市爱辉区将建立千亩示范基地，集中系统整合国家和省级农业项目成果，创建适合黑龙江省四、五、六积温带的技术示范模式，为提升黑龙江省种植业总体水平探新路。

据了解，下一步黑龙江省将以示范基地为基础，加强科技攻关。大力实施农业科技创新工程，发挥中国科学院组织农业重大科技示范工程经验和在黑土地研究方面积累的技术与人才优势，持续开展黑土地保护、生物技术、数字技术、核心种源、智能农机等科技创新技术协同攻关，加快创新成果在示范区集成推广应用，补齐短板、锻造长板，从源头和底层解决农业关键技术问题，加快形成农业新质生产力。

聚焦提升农业创新体系整体效能，充分调动政、产、研、学、用等各方面力量，以打造千亩示范区为样板，依托现代农业产业技术协同创新体系，用好各农业科研院所、涉农院校科技优势，与新型经营主体、农业龙头企业合作，强化以企业为主体、市场为导向、产学研联合攻关，全面提升示范区建设质量。

爱辉区要对农业项目成果统筹示范基地创建搞好服务配套，并以此为机遇，推动本地粮食产能提升要素集成推广，促进粮食单产大面积提升，做好示范、当好样板。拓展合作共建。及时总结提炼示范区推进农业技术集成化应用等经验做法，探索形成可复制、可推广的建设模式，争取在其他市地典型黑土区广泛应用、建设示范区，打造一批龙江现代农业科技创新的核心载体。

(责编：方经纶、章斐然)
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