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“以旧换新”有望开启汽车行业新一轮上升周期

龚梦泽
2024年02月28日08:53 | 来源：证券日报
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原标题：“以旧换新”有望开启汽车行业新一轮上升周期

“中国第一家年营收突破千亿元的新势力车企”“首家实现全年盈利的新势力车企”“首次跻身胡润世界500强”……凭借2023年亮眼的成绩单，日前理想汽车引爆车圈。数据显示，理想汽车去年实现营收1238.5亿元，同比增长173.5%；净利润达118.1亿元。

理想汽车的业绩表现可谓国内新能源汽车头部阵营蓬勃发展的真实写照。在2月27日举行的中国电动汽车百人会成果发布会上，中国科学院院士欧阳明高表示，以技术突破和产业结构调整为锚，新能源汽车行业正在经历一轮全新的结构性变化，呈现出优秀企业的车型产品从技术突破到性能优化、从常规工况到极端工况，从纯电到纯电插电并举等发展趋势。下一步，伴随城市导航辅助驾驶落地、快充等技术优化扩展使用场景，2026年之前新能源汽车市占率还将持续快速突破。

在理想汽车2023年财报会上，理想汽车CEO李想更是抛出激进观点称：智能电动车的竞争会形成头部的集中，到今年第四季度，20万元以上的新能源车产品市场，头部的三家品牌可以获得接近70%的市场份额。

行业马太效应凸显，如何跻身头部阵营成为当下所有车企不容回避的问题。在此背景下，四类车企被赋予厚望，它们分别是前沿技术的创新者、成本极致的把控者、生态平台的运营者和细分赛道的引领者。

如果说结构性变化和技术路线选择是新能源汽车产业发展的内生动力，那么，近日召开的中央财经委员会第四次会议提出的新一轮“以旧换新”部署，有望为新能源汽车再添一把火。

政策既定，预计接下来相关部门将出台具体措施。比如，中央及地方财政有望提供一定规模的财政补贴，参考以往类似政策的补贴规模，本轮“以旧换新”补贴额度或将达到千亿元级别。与此同时，预计金融机构将推出或升级相关消费贷品种，相关厂商也会顺势推出相应的优惠促销措施。

可以预见，现阶段重点鼓励汽车等商品大规模“以旧换新”，不仅能够推动高质量产品更快进入企业经营和居民生活领域，而且能巩固我国在新能源汽车领域的技术领先优势。如此机遇，有望开启汽车产业尤其是新能源汽车行业一个全新的上升周期。

(责编：罗知之、陈键)
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