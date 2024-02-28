苏诗钰

原标题：外部觅机遇内部寻突破 保持外资流入吸引力

外贸外资是连接国内国际双循环的纽带，也是稳定和推动经济社会发展不可或缺的重要力量。2月23日召开的国务院常务会议指出，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。此外，在1月26日和2月5日国新办举行的新闻发布会和国务院政策例行吹风会上，均提到了吸引外资。吸引外资缘何成为年内多个重要会议“高频词”？

当前，我国吸引外资规模仍处历史高位，来华投资总体呈现净流入态势。国家外汇局数据显示，去年外商股权性质直接投资全年净流入621亿美元，四季度净流入规模环比明显提升，更多外资来华投资兴业和配置人民币资产。商务部数据显示，今年1月份，我国引资情况延续了去年规模波动、结构优化的特点。全国新设立外商投资企业4588家，同比增长74.4%，显示出外资来华热情高涨，跨国公司依旧看好中国市场发展机遇，持续加码“投资中国”。此外，1月份实际使用外资金额1127.1亿元，环比增长20.4%。

中国“磁吸力”强劲，离不开政策鼎力相助。去年8月份，国务院印发的《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》提出6方面24条政策措施。半年时间，“外资24条”59项举措中，超六成已经落实，或已取得积极进展，绝大部分外资企业对此整体评价良好。

细看这些已经落地和即将落地的举措，充分围绕解决外资面临的困难问题，营造更优投资环境展开，包括提高外资质量、保障外商投资企业国民待遇、持续加强外商投资保护、加大财税支持力度等多个方面，得到外资广泛关注和充分肯定。

面对复杂多变的国际环境，在吸引外资方面我国如何继续保持“优等生”位置？在笔者看来，需要充分认识到吸引外资的重要性，加快打造市场化法治化国际化一流营商环境，多方协力破解外资发展过程中遇到的困难，吸引更多外资来华兴业展业，让中国始终成为投资的热土。

一方面，从外部寻找机遇。在经济全球化道路上，要与外资共同创造出一个经济可持续发展模式，把外资与中国经济的发展形成利益共同体，助外资更好分享中国经济发展红利，吸引外资源源不断地流入中国。另一方面，从内部找寻突破点。各地要根据实际情况，推进相关政策细化落实，稳定外商投资预期和信心。同时，要加大探索创新力度，敢于先行先试探索符合各地特色的创新举措，稳步扩大制度型开放。

元春始风华，万象起新朝。各地吸引外资工作已紧锣密鼓铺开，把潜在机遇化为发展势能。从成为重要会议“高频词”这一现象可以看出，各方把稳外资作为做好今年经济工作的重要发力点，更大力度的举措有望加速出台。

(责编：罗知之、陈键)

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