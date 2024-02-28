孙明源

原标题：前沿科技保障“十四冬”顺利收官

“冬季项目已在全国各地蓬勃发展。”2月27日下午，国家体育总局竞技体育司司长张新如此评价第十四届全国冬季运动会（以下简称“十四冬”）反映出的中国冰雪运动新格局。当天晚上8点，“十四冬”闭幕式在呼伦贝尔大剧院举行。闭幕式上举行了体育道德风尚奖颁奖仪式、会旗交接仪式，并举办了丰盛的文体展演。

整个闭幕式共有266名演员参与，上台演出506人次。演出呈现了北疆的冰雪特色和亮丽风光，歌颂了大会当中的志愿者和赛事服务保障人员，并邀请呼伦贝尔本地歌手额尔古纳乐队演唱了“十四冬”主题曲《新的起点》。

在闭幕式结尾，全体人员共同唱响《我和草原有个约定》，表达了主办城市的收获、感谢与邀约。

精彩的闭幕式标志着“十四冬”赛事的完美收官。在这场历时10天的冰雪盛事背后，多项技术、多位技术人员提供了坚实有力的支撑保障。

“十四冬”是北京冬奥会后我国举办的规模最大、水平最高的全国综合性冰雪赛事。为了汇总庞杂的信息，并实现对赛事运行各项事务的精准控制，呼伦贝尔市建立了一个运行指挥调度中心，相当于城市的“智慧大脑”。该中心通过“天眼”系统、大数据、5G通信等新技术实现了对赛事进程、票务信息、交通物流、电力运行、气象环保、食宿保障、卫生医疗等多种数据信息的实时汇总和“秒级调度”。

“十四冬”举办期间，呼伦贝尔市白天的气温约为零下20摄氏度，能源保障是赛事举办的重中之重。内蒙古自治区共加装了127套可视化在线监测装备，对保电线路实现了可视化巡视运维，并以无人机集群编队等设备填补人员巡视的盲区，大大提高了工作效率。此外，风力发电站、分布式光伏电站还为“十四冬”提供了全程清洁能源供应。

数字技术成就了一座智慧与能源充沛的城市，也打造出了一批高质量的比赛场馆：制冷机组可在工作人员指挥下，把冰壶比赛所需的冰面温度实时控制在零下6摄氏度左右。短道速滑馆丝滑的冰面之下，密布着管道和专业的制冰设备，保障冰面的厚度、硬度高度契合赛事需求……

“十四冬”赛事以及开闭幕式为观众带来了一场场视觉盛宴，这场盛事的表演者并非只有运动员和文艺工作者，前沿科技手段让“十四冬”赛事盛大开幕，绚烂收官，也让冬运会依托的城市更加智慧、温暖。

(责编：罗知之、陈键)

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