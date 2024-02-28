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国内首次实现地下千米煤层原位气化

2024年02月28日08:55 | 来源：科技日报
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原标题：国内首次实现地下千米煤层原位气化

　　科技日报乌鲁木齐2月27日电 （记者朱彤 实习记者梁乐）记者从新疆亚新煤层气投资开发（集团）有限责任公司（以下简称“亚新煤层气集团”）获悉，由该公司承担的新疆维吾尔自治区重大科技专项《新疆难开采煤炭煤层气资源高效开发技术》取得阶段性进展，煤炭地下气化（UCG）现场试验一次点火成功。这是在国内首次实现地下千米煤层的原位气化，或将成为我国在能源领域的又一次重要突破。

　　2月26日下午，在亚新煤层气集团UCG试验现场，记者看到试验场地仍被积雪覆盖，只见三座彩板房并排矗立，不远处则是注气井口，中间连接着设备管路。

　　“地上都是我们的各种设备，真正的试验发生在千米的地下，现在管道里就有源源不断的煤气冒上来，晚上一点火，就会升起一大团蓝色火焰，十分壮观。”项目总指挥、亚新煤层气集团副总经理韦波说。

　　项目试验技术总工程师杨兰和介绍，UCG是通过地下点火方式将煤在原位进行有效控制燃烧，产生甲烷、氢气和一氧化碳等可燃气体的一种采气技术。针对新疆“低煤阶，高倾角”地质特点，本次试验按照浅部采煤层气、深部通过UCG采气的“两气共采”思路进行设计，创新性地采用超大型无井式地下气化炉和强制氧化煤层点火技术，目前在地下千米实现点火成功并稳定产气，在国内还属首次。

　　我国具有“富煤、少气、缺油”的资源特征。加大煤层气、煤炭地下气化等洁净能源的勘探开发力度是保障国家能源安全、助力国家“双碳”目标顺利实现的关键。据了解，新疆煤炭预测资源量2.19万亿吨，占全国的40%，位居全国第一。其中，难开采煤炭占50%以上，煤炭地下气化资源潜力巨大。

　　韦波表示，未来三年，公司将选择不同地区开展煤炭地下气化项目，从深埋的煤藏里“淘”气，让“黑金”变“绿能”，推动形成煤炭地下气化开采和地面煤化工工艺产业化。

(责编：罗知之、陈键)
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