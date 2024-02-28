原标题：粮食购销和储备数字化监管体系初步建成

科技日报北京2月27日电 （记者马爱平）记者27日从国家粮食和物资储备局新闻通气会上获悉，目前我国已初步建成粮食购销和储备数字化监管体系，首次实现政策性粮食监管信息化全覆盖，达到粮食购销和储备全过程实时动态监管的预期目标。

2022年4月，国家发展改革委、国家粮食和物资储备局等部门联合印发《关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的指导意见》，明确用2年左右时间建成覆盖中央和地方政策性粮食的数字化监管系统。

“按照统一标准、统一接口、统一平台、统一信息系统的要求，经过2年的共同努力，中央和地方政策性粮食信息化覆盖率从40%左右上升到100%，已全面覆盖中央储备粮、最低收购价粮、省市县三级地方储备粮等所有中央和地方政策性粮食。”国家粮食和物资储备局党组成员、副局长钱毅表示。

当前，以粮食购销领域监管信息化国家平台为核心，以省级平台和央企平台为枢纽，以粮库信息系统为基础，实时对接、逐级负责的信息化监管三级系统框架在我国已全面打通。该系统畅通了数据归集渠道，打通了数据共享通道，形成了一体化的数字底座支撑体系，实现了数据“一张图”“一张表”。

“人机协同‘大数据’管粮正成为现实。一方面，我们坚持以高质量的数据源头采集为基础。粮食购销和储备数字化监管国家平台已汇集粮食购销数据超4亿条，相比2年前，数据采集范围扩大了60%。另一方面，我们坚持以优化大数据监管模型系统为关键。该系统为粮食购销和储备监管提供了‘千里眼’和‘透视眼’，形成了对涉粮违法违规行为的震慑力。”钱毅表示。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经