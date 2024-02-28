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全球首个5.5G智能核心网发布

2024年02月28日08:56 | 来源：科技日报
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原标题：全球首个5.5G智能核心网发布

科技日报北京2月27日电 （记者崔爽）记者27日从华为公司获悉，由其研发的全球首个5.5G智能核心网解决方案正式发布。

5.5G也被称为5G-A，是介于5G和6G之间过渡阶段的移动通信技术。相较于5G网络而言，5.5G网络在连接速率、时延、可靠性等方面的能力提升约十倍，还有望实现毫秒级时延和低成本千亿物联。

据了解，目前该方案已完成5.5G全部功能测试以及技术性能测试。其中，新通话技术作为华为5.5G智能核心网的重要组成部分，已经在国内31个省份得到部署，预计可支撑5000万用户。同时，这一技术也在欧洲、拉美、中东和亚太等多个地区得到广泛验证，并计划于2024年正式商用。

数据显示，商用5年来，全球5G用户规模已突破15亿，相当于4G发展9年的成果。同时，5G用20%的全球移动用户占比，贡献了30%的移动流量与40%的移动业务收入。华为公司高级副总裁李鹏表示，结合云计算和人工智能技术的发展，优质网络将带来更好的用户体验，伴随新业务的不断涌现，5G也将支撑面向未来的持续增长。

另外，华为也于近日发布通信行业首个大模型。针对行业提出的敏捷业务发放、精准用户体验保障、跨领域高效运维的高阶目标，大模型提供基于角色和场景的智能化应用，提升员工知识水平和工作效率、提升用户满意度，提升网络生产力。

(责编：罗知之、陈键)
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