人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业农村部发布《2024年畜禽屠宰质量安全风险监测计划》

2024年02月28日09:21 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月28日电 （方经纶）2月27日，农业农村部官网发布了《2024年畜禽屠宰质量安全风险监测计划》（下文简称“监测计划”）的通知公告。监测计划主要部署安排了部级监测、省级监测的任务分工，检测方法及判定依据以及其它相关要求。

监测计划提出，部级监测主要包括“病原微生物监测”与“违法添加物和药物残留监测”两项。病原微生物监测重点针对跨省流通产品的生猪屠宰企业开展病原微生物风险监测，包括冷却肉和热鲜肉中菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌，猪肉表面和屠宰环境中沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和单核细胞增生李斯特氏菌；违法添加物和药物残留监测重点针对跨省流通产品的猪、牛、羊屠宰企业开展违法添加物和药物残留监测。

监测计划要求，省级监测重点针对省内流通产品的猪、牛、羊屠宰企业开展水分监测、违法添加物和药物残留监测。此外，监测计划对省内抽取的屠宰企业数量做了具体的规定，并强调样品来源要兼顾不同的规模养殖场和规模以下养殖场户。

(责编：方经纶、章斐然)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
粮食主产区各类粮企累计收购秋粮近1.5亿吨 进度已过七成半
　　人民网北京2月28日电 （记者李栋）记者从国家粮食和物资储备局获悉，秋粮旺季收购工作开展以来，收购进展顺利，粮食市场供应充足运行平稳。截至2月25日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮近1.5亿吨，进度已过七成半。…
超300家中国企业参展MWC2024 技术品牌引起全球关注
　　人民网北京2月27日电 （欧阳易佳）2月26日，以“Future First（未来先行）”为主题的2024年世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙开幕，设置了超越5G、智联万物、AI人性化、数智制造、颠覆规则和数字基因等六个话题。 据介绍，本届展会有超过300家中国企业参展，中国移动、中国联通、中国电信、小米、中兴等中国企业在展会期间发布了重要新品和发展策略。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部