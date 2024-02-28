人民网北京2月28日电 （方经纶）2月27日，农业农村部官网发布了《2024年畜禽屠宰质量安全风险监测计划》（下文简称“监测计划”）的通知公告。监测计划主要部署安排了部级监测、省级监测的任务分工，检测方法及判定依据以及其它相关要求。

监测计划提出，部级监测主要包括“病原微生物监测”与“违法添加物和药物残留监测”两项。病原微生物监测重点针对跨省流通产品的生猪屠宰企业开展病原微生物风险监测，包括冷却肉和热鲜肉中菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌，猪肉表面和屠宰环境中沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和单核细胞增生李斯特氏菌；违法添加物和药物残留监测重点针对跨省流通产品的猪、牛、羊屠宰企业开展违法添加物和药物残留监测。

监测计划要求，省级监测重点针对省内流通产品的猪、牛、羊屠宰企业开展水分监测、违法添加物和药物残留监测。此外，监测计划对省内抽取的屠宰企业数量做了具体的规定，并强调样品来源要兼顾不同的规模养殖场和规模以下养殖场户。

(责编：方经纶、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经