原标题：杨杰：从“5G+”到“AI+” 携手共创数智未来

2月26日，2024年世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙巴塞罗那召开，中国移动董事长杨杰出席大会并作题为《从“5G+”到“AI+”，携手共创数智未来》的主旨演讲。

杨杰表示，过去一年，人工智能掀起的创新浪潮，成为全社会热点，也成为业界关注焦点，对此，他分享了几点思考体会。

一是把握科技浪潮，开拓新机遇。杨杰指出，新一代信息技术加速演进，为行业发展带来前所未有的机遇，也推动数据、算力、人工智能成为社会生产力发展的重要支撑。数据成为新生产要素。随着人类社会进入以信息为主导、信息和能量深度融合的信息文明时代，数据成为信息的主要载体，呈现出增强的“梅特卡夫定律”，即产品服务价值随数据规模和质量的提升呈指数级增长。这意味着数据能够发挥对传统要素的放大、叠加、倍增作用，加速知识沉淀、创新和扩散，成为驱动社会生产力发展的关键要素。算力成为新基础能源。在人类社会发展的进程中，煤炭、石油是从自然界直接获取的“一次能源”，电力是由一次能源加工转换而成的“二次能源”，算力可视为信息能量一体化形成的“三次能源”。随着算力成为全社会的共性需求，呈现出增强的“摩尔定律”，即GPU等芯片性能翻倍和成本减半的周期从18个月减少到12个月。这意味着通过推动算力相关软、硬件融合创新，能够持续实现更高性能、更低成本的算力供给，为全社会数智化转型提供源源不断的动力。人工智能成为新生产工具。生产力的发展，生产工具起着重要的作用。生产工具经历了从简单手工工具向蒸汽机、电动机等演进升级，实现了对人类体力的延伸。如今，AI通过对近乎全量知识的汇聚整合，形成了接近人类的理解表达、逻辑推理和泛化能力。在这一过程中，呈现出增强的“缩放定律”，即当参数规模超过一定数量级后，AI的性能会突破与资源投入之间的线性关系，涌现出跨越式增长。这意味着生产工具将实现对人类智力的延伸，为解决更多更复杂的经济社会问题提供关键支撑。

二是续航“5G+”计划，担当新使命。杨杰表示，过去五年，在产业各方的通力合作与共同努力下，以5G为引领的新一代信息技术实现了广泛应用。中国移动全力实施“5G+”计划，开通5G基站超190万个、5G套餐用户近8亿，服务行业客户超2500万，打造智慧工厂、智慧矿山、智慧港口等5G商用案例超3万个，实现了规模应用。同时，在新一代信息技术更深层次赋能各行各业的过程中，仍面临“三个鸿沟”的新挑战：数据鸿沟，不同行业、不同领域的数据规模、质量，以及可交互、可共享程度存在差异；算力鸿沟，不同地区、不同机构拥有的高性能计算资源尚不均衡；智能鸿沟，不同职业、不同群体掌握和应用AI技术的能力参差不齐。对此，杨杰提出，信息通信业要不断拓展“5G+”边界，在持续提供高速泛在连接服务的基础上，锚定更高目标、勇担更大使命，致力于推动数据跨行业、跨区域、跨领域的安全高效流通，推动算力成为像水电一样、可“一点接入、即取即用”的社会级服务，推动更易用、更普惠的人工智能走进千家万户、深入千行百业，为弥合数据鸿沟、算力鸿沟、智能鸿沟作出更大贡献，促进新一代信息技术红利更好造福各国人民。

三是拥抱“AI+”时代，共创新未来。杨杰指出，随着以大语言模型为代表的通用人工智能取得重大进展，AI由助力千行百业提质增效的辅助手段，升级为支撑经济社会转型不可或缺的基础设施和核心能力，为新一代信息技术深度融入经济社会各领域全环节、促进生产力变革带来重要契机。杨杰表示，中国移动以“信息服务科技创新公司”为愿景，主动把握“AI+”时代潮流，推动“5G+”向“AI+”延伸拓展，以全方位、系统性、深层次融合创新，开辟转型升级的新路径。构建“泛在融合”的新基础设施。未来，信息生成和运用的主体将从以人为主向“人机物”加速拓展，信息基础设施也将从支撑连接为主向提供信息感知、传送、存储、处理一体化服务转变。面向这一趋势，中国移动将推进“数网融合”，构建以数联网为代表的数据流通基础设施，提供数据、咨询、治理、应用等一站式解决方案，支撑海量、多维数据的实时、高效、安全交互。推进“算网融合”，深化算力网络产业实践，研发算网大脑、算力路由等关键技术，加强算网一体化调度、编排和优化，实现通算、智算、超算等各类算力资源的统筹运用。推进“智网融合”，体系化布局5G-A和6G研发，攻关新型网络架构、通感算一体、智慧内生等关键技术，为沉浸式、智能化等服务场景提供更强支撑，畅通万物智联的“大动脉”。构建“智能原生”的新服务。充分运用大模型等AI技术，加快产品形态、交互方式、客户体验的变革重塑。打造“智能应用”，面向办公、娱乐、生活等领域，加快推动产品服务界面向支持自然语言多轮对话升级，深度集成知识问答、视觉识别、内容生成等智能化功能，高效满足客户的个性化、定制化需求。打造“推理引擎”，构建面向多样场景、复杂任务的行业级AI大模型，提供工业理解计算、代码生成、数字孪生等新型信息服务，大幅提升质检、远控、调度等场景智能化水平。打造“未来物种”，强化计算智能、感知智能、认知智能、运动智能的融合创新，培育比特数智人、人形机器人等新业态，促进AI具备更强大的认知力、判断力、创造力。构建“联合创新”的新生态。新一代信息技术创新应用是一项系统性工程，需要开展多主体协同、产业链贯通、跨专业融合的联合创新。GSMA发起的Open Gateway正是全球产业联合创新的生动实践。一年来，中国移动积极践行Open Gateway发展理念，依托能力中台，汇聚移动认证、话费支付等近千项共性能力，年累计调用量超5800亿次。近期，中国移动推动5G新通话、视频彩铃、超级SIM卡等特色能力在全球开放，不断丰富Open Gateway创新生态。下一步，中国移动愿与GSMA及产业伙伴一起，共享网络运维、营销客服等行业级AI大模型能力，打造算力、数据及训推一体化的模型即服务（MaaS），探索Open Gateway发展新模式。

杨杰表示，面向未来，中国移动愿与全球产业伙伴一道，共同推进新一代信息技术融合创新，持续激发5G、算力网络、人工智能等技术潜能；共同打造智能普惠的新型信息服务，加速科技成果向现实生产力转化；共同构建开放协同的创新联合体，培育催生更多新产业、新业态、新模式，携手共创美好数智未来。

(责编：董童、李源)

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