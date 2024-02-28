人民网北京2月28日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室举行发布会，介绍交通运输高质量发展服务中国式现代化有关情况。会上，交通运输部部长李小鹏表示，今年是《交通强国建设纲要》印发5周年，5年来，我国交通运输在“大”的基础上向“强”迈进了一大步、在“有”的基础上向“好”迈进了一大步。

一是交通基础设施网络更强。综合交通网络总里程超过600万公里；在这当中，铁路15.9万公里，其中高铁4.5万公里；公路544.1万公里，其中高速公路18.4万公里；内河航道12.8万公里，其中等级以上航道6.8万公里，在这当中，高等级航道1.7万公里；拥有港口生产性码头泊位21905个，其中万吨以上的码头2883个；民用运输机场达259个，年旅客吞吐量超千万人次的有38个。2019年至2023年，这5年累计完成交通固定资产投资超过18万亿元。

二是交通运输服务更好。去年，完成跨区域人员流动量612.5亿人次，同比增长30.9%，比2019年增长0.8%；其中铁路客运量38.5亿人次，同比增长130.4%；公路人员流动量565.2亿人次，同比增长26.3%；水路客运量2.6亿人次，同比增长121.6%；民航客运量6.2亿人次，同比增长146.1%；去年完成了货运量547.5亿吨，同比增长8.1%，比2019年增长16.9%；其中铁路50.4亿吨，增长1%；公路403.4亿吨，同比增长8.7%；水路93.7亿吨，同比增长9.5%；民航735万吨，同比增长21%；邮政寄递业务量完成了1625亿件，同比增长16.8%。

三是交通运输科技创新能力、行业治理能力不断提升。绿色低碳转型迈出坚实步伐，对外开放合作不断深化，有力支撑了打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，有力服务了全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。

(责编：王连香、章斐然)

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